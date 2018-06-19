Шляпа, в которой Наполеон проиграл при Ватерлоо, продана в 7 раз дороже, чем ожидалось

Копірайт зображення AFP Image caption Наполеон славился любовью к двууголкам

Двууголка, в которой Наполеон Бонапарт принял поражение в Битве при Ватерлоо, ушла с молотка за 280 тыс. евро (325 тыс. долларов).

Император Франции славился любовью к двууголкам, которые на рубеже XVIII-XIX веков носили большинство офицеров. Это не первая принадлежавшая Наполеону двууголка, проданная с аукциона.

Однако именно эта шляпа, как уверяют, была на французском императоре во время его последнего крупного сражения.

Предметы одежды, которые были на Наполеоне при Ватерлоо, особо ценятся коллекционерами.

Например, красный плащ, в который был одет Наполеон накануне дня битвы, с 1837 года находится в коллекции британской королевской семьи. После поражения французской армии плащ украли из ее обоза.

Представитель аукционного дома De Baecque, проводившего аукцион, подтвердил, что двууголку купили во время торгов в Лионе спустя ровно 203 года со дня битвы.

Покупателем стал французский коллекционер исторических раритетов, сообщил аукционист французским СМИ.

Любовь к двууголкам

Проданная в Лионе шляпа принадлежала частному коллекционеру, который купил ее в 1986 году. Ожидалось, что с аукциона она уйдет не менее чем за 40 тысяч евро.

Считается, что до наших дней сохранились всего 19 из принадлежавших Наполеону шляп. Всего у императора за его военную карьеру их было около 120. Наполеон носил свою двууголку углами в стороны, чтобы его легче было узнать на поле боя.

Как правило, у Наполеона было одновременно 12 шляп, каждая из которых служила по три года. Каждый год выбрасывались четыре шляпы и покупались четыре новые, которые перед императором должны были в течение некоторого времени разнашивать слуги.

Копірайт зображення Getty Images Image caption В этой шляпе Наполеон предположительно участвовал в битве при Маренго в Италии в 1800 году

Четыре года назад похожая шляпа из коллекции княжеской семьи Монако была продана основателю и председателю совета директоров южнокорейского пищевого холдинга Harim за 1,9 млн евро. В той шляпе Наполеон, как считается, участвовал в битве при Маренго в 1800 году.

Шляпа, проданная в понедельник, была не в таком хорошем состоянии, как та, которую продали в 2014 году. Как говорят в аукционном доме, после битвы при Ватерлоо ее нашел на поле боя капитал голландской армии барон Арноут Жак ван Зейлен ван Нейевельт.

"Есть множество мелких деталей - например, он ненавидел бахрому и всегда требовал ее убрать. В некоторых местах, за которые он, как правило, держал шляпу, он просил ее укрепить", - расказал агентству Франс пресс глава аукционного дома Этьен де Бек.

В прошлом году лавровый лист из золотой короны Наполеона ушел с молотка за 625 тысяч евро.

Наполеон провозгласил себя императором в 1804 году и вел войны с другими европейскими державами до окончательного поражения в 1815-м.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Наполеон бежит с поля боя при Ватерлоо, гравюра Амброуза Уоррена

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