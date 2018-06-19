Как Трамп вмешался в миграционный спор в Германии. Не на стороне Меркель

Копірайт зображення Getty Images Image caption Миграционная политика Трампа разлучает родителей с детьми, но он называет ее оппонентов "слабыми"

Президент США Дональд Трамп раскритиковал подход правительства Германии к миграции и заявил, что США при нем "не превратятся в мигрантский лагерь".

Тем временем в США нарастает волна критики в отношении самого Трампа из-за его политики изъятия детей из семей нелегально пересекших границу мигрантов.

Правящая коалиция в Германии сейчас выглядит "хрупкой", написал Трамп в Twitter в понедельник, комментируя споры о миграции между Ангелой Меркель и Хорстом Зеехофером, главой Христианско-социального союза (ХСС), который образует правящий блок с партией Меркель, Христианско-демократическим союзом (ХДС).

В последние дни администрация Трампа подверглась ожесточенной критике за политику изъятия детей у задержанных мигрантов. В начале мая американские пограничники начали задерживать всех, кто пытается нелегально попасть в США. Если такие люди приезжают семьями, то детей у них отбирают.

За последний месяц таким образом около двух тысяч детей были разлучены со своими семьями.

Результаты этой политики критикуют многие, включая бывших и нынешних соратников Трампа. Бывшая первая леди Лора Буш, жена президента США Джорджа Буша-младшего, написала об этом статью в Washington Post.

"Политика нулевой терпимости жестока. Она аморальна, и она разбивает мне сердце", - написала она, приведя несколько историй детей, которых содержат в миграционных центрах.

Копірайт зображення Reuters

В понедельник президент начал защищать свою политику в "Твиттере". "Мы не хотим, чтобы то, что творится с мигрантами в Европе, повторилось бы у нас!" - написал он.

Президентские твиты совпали с очередным витком противостояния между немецкими политиками по вопросу о мигрантах.

Хорст Зеехофер в понедельник выдвинул Ангеле Меркель ультиматум: за две недели она должна предложить условия договоренности по мигрантам, которая касалась бы всего Евросоюза, либо МВД, ведомство Зеехофера, перестанет пускать мигрантов в страну.

Сам Зеехофер предлагает не пускать в Германию мигрантов, уже зарегистрировавшихся в другой стране ЕС, однако Меркель этот план не поддерживает.

Skip Twitter post by @realDonaldTrump The people of Germany are turning against their leadership as migration is rocking the already tenuous Berlin coalition. Crime in Germany is way up. Big mistake made all over Europe in allowing millions of people in who have so strongly and violently changed their culture! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 июня 2018 г.

Разногласия между политиками создали раскол в альянсе между ХДС Меркель и ХСС Зеехофера, который сохраняется с начала истории федеративной республики.

Трамп, критикуя ситуацию в Европе, сделал несколько ложных заявлений, которые быстро разоблачили немецкие СМИ. Президент, например, написал, что "преступность в Германии растет как никогда".

В реальности, сейчас уровень преступности в стране самый низкий с 1992 года.

Копірайт зображення Jesco Denzel via Getty Images Image caption Разногласия между Меркель и Трампом проявились на саммите "Большой семерки" в июне

Действительно ли в Германии всплеск преступности из-за мигрантов?

Свежая государственная статистика показывает, что преступность по всей Германии упала.

Однако, как следует из недавнего правительственного отчета, доля мигрантов среди общего числа правонарушителей непропорционально велика.

В 2017 году мигранты были подозреваемыми в 8,5% всех преступлений и 15% насильственных преступлений, зарегистрированных в стране.

Чаще всего в преступлениях оказываются замешаны молодые мужчины, и в правительстве указывают, что мигранты, как правило, моложе среднего возраста и большинство из них - мужчины.

В прошлом году количество беженцев, попросивших политического убежища в Германии, упало - заявки на убежище подали меньше 200 тысяч человек, в то время как в 2016 году цифра была на уровне 720 тысяч. Однако миграция по-прежнему остается острым вопросом.

Многие помнят о волне нападений и грабежей, произошедших в новогодные праздники в 2015 году в Кельне. Многие жертвы тогда давали показания, что на них напали мужчины арабской или североафриканской наружности.

Что происходит в США

США "не станут лагерем для мигрантов и не превратятся в приют для беженцев", - написал Трамп в "Твиттере" в понедельник. "Пока я у власти, этого не произойдет", - добавил он.

В прошлом месяце генеральный прокурор Джефф Сешнс распорядился привлекать к ответственности всех взрослых, которые пытаются попасть в США нелегально, по соответствующей статье даже при отсутствии других нарушений закона.

Детям, если они вместе с родителями пытаются перейти границу, обвинений не предъявляют. Их отвозят в специальные центры содержания, среди которых известны переоборудованные складские помещения и бывшие гипермаркеты.

В понедельник комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн призвал США прекратить практику насильственного разделения семей.

В правозащитной организации Amnesty International заявили, что практика приводит к психологическим страданиям, "неотличимым от пыток".

Жена президента Мелания Трамп тоже заявила через представителя, что ей "неприятно видеть, как детей отделяют от семьи".

"Обе стороны" - республиканцы и демократы - должны начать работать вместе, чтобы решить проблему миграции, заявила она..

Трамп в прошлом критиковал демократов за "слабость и неэффективность контроля за безопасностью границы".

Демократы, а также некоторые республиканцы, говорят, что нынешняя политика президента не поможет решить проблему.

"Детей нельзя использовать для переговоров", - написал в Twitter бывший соперник Трампа в борьбе за номинацию, республиканец Джеб Буш.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram