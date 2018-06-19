Стрельба в кафе в Швеции: трое погибших
Стрельба в интернет-кафе в шведском городе Мальме унесла жизни трех человек, еще несколько - пострадали.
Это произошло в понедельник вечером. По меньшей мере один нападавший открыл огонь по посетителям кафе, которые покидали заведение, расположенное неподалеку от полицейского участка.
Свидетели сообщают, что слышали около 15 выстрелов из автоматического оружия.
В полиции утверждают, что инцидент не имеет признаков теракта.
По информации СМИ, правоохранители ищут темный автомобиль: злоумышленник либо открыл огонь из машины, либо скрылся на нем с места происшествия.
СМИ также пишут, что по меньшей мере один погибший в перестрелке был ранее известен полицейским.
Погибли молодые мужчины в возрасте 18, 20 и 29 лет.