Столкновения под Радой: чего требуют афганцы

Image caption Ветераны Афгана периодически пытаются прорваться к зданию Рады

Под стенами Рады произошли столкновения между полицией и демонстрантами.

Представители организаций ветеранов силовых структур, афганской войны и шахтеров пришли утром к зданию Верховной Рады с требованием сохранения своих льгот. Они снесли ограждение и скандируют "Позор!", сообщает агентство "Интерфакс".

Демонстранты прорвались к стенам парламента и находятся на ступеньках у входа в здание.

Как сообщает с места событий корреспондент ВВС News Украина, в силовиков бросали пластиковые бутылки с водой.

Image caption В акции участвуют ветераны-афганцы, ветераны силовых структур и шахтеры

Image caption Демонстранты прорвали ограждение возле здания Верховной Рады Украины

В акции участвуют несколько сотен человек, преимущественно ветераны Афганской войны. Периодически радикально настроенные ветераны-афганцы толкают служителей закона, которые охраняют здание украинского парламента.

К демонстрантам вышла вице-спикер Ирина Геращенко, которая пытается их успокоить.

Представители полиции пока не могут сказать, есть ли пострадавшие в результате стычек.

Группа переговорщиков от афганцев вошла в здание Рады.

Копірайт зображення УКРІНФОРМ Image caption По меньшей мере несколько сотен ветеранов-афганцев приняли участие в акции протеста

Демонстранты требуют отказа от монетизации льгот, выделения более 6 млрд грн на развитие шахтерской отрасли, увеличения размера компенсационных выплат, сообщает Интерфакс. Шахтеры также требуют выплатить долги по зарплатам.

В комментарии BBC News Украина демонстранты объяснили, что у них отбирают льготы, путевки на отдых, деньги на лечение, платят маленькие пенсии.

Участники мероприятия утверждают, что это не первый их протест - весной этого года они уже организовывали протестные акции, но это не "сработало". Демонстранты сообщили, что после весенних протестов чиновники отказывались с ними общаться.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram