Умер Иван Драч
- 19 июня 2018
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Во вторник утром в больнице "Феофания" умер украинский писатель, кинокритик, общественный деятель Иван Драч. Об этом в комментарии BBC News Украина сообщил председатель Союза писателей Украины Михаил Сидоржевский.
По его словам, господин Драч последнее время болел - у него были проблемы с легкими.
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