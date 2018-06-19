Умер Иван Драч

Во вторник утром в больнице "Феофания" умер украинский писатель, кинокритик, общественный деятель Иван Драч. Об этом в комментарии BBC News Украина сообщил председатель Союза писателей Украины Михаил Сидоржевский.

По его словам, господин Драч последнее время болел - у него были проблемы с легкими.

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