Умерла самая старая самка орангутана. Она оставила десятки потомков

Копірайт зображення ALEX ASHBURY/ PERTH ZOO Image caption Орангутан Пуан жила в австралийском зоопарке с 1968 года

Самая старая суматранская самка орангутана умерла в австралийском зоопарке в возрасте 62 лет, оставив 54 потомка.

Пуан, известная как "большая старая леди" Пертского зоопарка, в понедельник прошла эвтаназию из-за проблем со здоровьем, связанных с почтенным возрастом.

Процедуру применили после нескольких ветеринарных проверок, которые подтвердили, что осложнения мешают обезьяне жить полноценной жизнью.

Считается, что Пуан родилась в джунглях Суматры в Индонезии в 1956 году. Согласно заявлению зоопарка, она оставила "невероятное наследство" - 11 детей и в целом 54 потомка в США, Европе и других странах.

С 1968 года она жила в австралийском зоопарке, а в 2016 году попала в книгу рекордов Гиннеса как самая старая из своего вида.

В зоопарке сообщили, что суматранские орангутаны, которым угрожает исчезновение, редко доживают до 50 лет в дикой природе.

"Ее генетические родственники насчитывают чуть меньше 10% мировой зоологической популяции (ее вида. - Ред.)", - сообщила сотрудница зоопарка Холли Томпсон, которая занимается приматами.

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"Она сделала так много для колонии в Пертском зоопарке и выживания своего вида", - подчеркнула она.

Некоторых потомков Пуан выпустили на свободу в джунгли Суматры.

Во вторник в газете The West Australian вышел некролог, посвященный Пуан.

"В течение многих лет ресницы Пуан седели, ее движения замедлились, и ее разум начал блуждать. Но она осталась матриархом, тихой, достойной леди, которой всегда была", - написала руководитель зоопарка Мартина Харт.

По данным Всемирного фонда дикой природы, на Суматре в дикой природе осталось всего около 14 600 орангутанов.

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