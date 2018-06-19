Суд Лондона разрешил заморозить активы Газпрома в Британии

  • 19 июня 2018
будівля Газпрому Копірайт зображення Getty Images

Коммерческий суд Лондона разрешил заморозить активы Газпрома для выполнения решения Стокгольмского арбитража.

Соответствующее решение суд принял накануне по иску "Нафтогаза Украины".

Согласно сообщению НАК "Нафтогаз Украины", в течение 48 часов после получения официального уведомления "Газпром" должен предоставить "Нафтогазу" список всех своих активов стоимостью более 50 тыс. долларов, расположенных в Англии или Уэльсе.

В конце февраля Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования "Нафтогаза" и обязал "Газпром" выплатить компании 4,63 млрд долларов за недопоставку согласованных объемов газа по транзитному контракту.

С учетом удовлетворенных встречных требований российской компании, "Газпром" должен заплатить "Нафтогазу" 2,56 млрд долларов.

13 июня России удалось заморозить выполнение Стокгольмского арбитража в апелляционном суде Швеции, где она требует полной отмены решения Стокгольмского арбитража.

Украина в свою очередь 18 июня также подала представление в этот же шведский суд.

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