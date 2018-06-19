Суд Лондона разрешил заморозить активы Газпрома в Британии
Коммерческий суд Лондона разрешил заморозить активы Газпрома для выполнения решения Стокгольмского арбитража.
Соответствующее решение суд принял накануне по иску "Нафтогаза Украины".
Согласно сообщению НАК "Нафтогаз Украины", в течение 48 часов после получения официального уведомления "Газпром" должен предоставить "Нафтогазу" список всех своих активов стоимостью более 50 тыс. долларов, расположенных в Англии или Уэльсе.
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В конце февраля Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования "Нафтогаза" и обязал "Газпром" выплатить компании 4,63 млрд долларов за недопоставку согласованных объемов газа по транзитному контракту.
С учетом удовлетворенных встречных требований российской компании, "Газпром" должен заплатить "Нафтогазу" 2,56 млрд долларов.
13 июня России удалось заморозить выполнение Стокгольмского арбитража в апелляционном суде Швеции, где она требует полной отмены решения Стокгольмского арбитража.
Украина в свою очередь 18 июня также подала представление в этот же шведский суд.