За границей, на даче или в Карпатах: где вы и другие украинцы отдыхаете летом?

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Около 64% ​​украинцев вообще не планируют ехать на отдых в этом году.

Такие данные всеукраинского опроса обнародовал Киевский международный институт социологии (КМИС).

В прошлом году тех, кто планировал отказаться от отдыха, было 59%.

А вот количество украинцев, которые хотят поехать на отдых за границу, выросло с 2% до 4%. Социологи связывают это с введением безвизового режима.

Опрос проводился с 18 по 30 мая 2018 года. Опрошено 2025 респондентов старше 18 лет, проживающих в 108 населенных пунктах всех областей Украины (кроме АР Крым). В Луганской и Донецкой областях опросы проводились на контролируемых Украиной территориях.

Куда поедем?

Где будут отдыхать украинцы: 8% Карпаты и другие места Украины

7% дача или загородный дом

4% за границей

4% у родственников

1% Крым

12% не определились Getty Images

12% украинцев из тех, кто будет отдыхать, не определились, куда именно поедут.

Среди остальных популярен отдых в Карпатах и других местах Украины, на даче, за границей, у родственников и в Крыму.

Кто едет?

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За границу поедут 5% мужчин и 3% женщин.

Наибольшее количество тех, кто планирует ехать за границу, среди людей с высшим образованием (8%).

Поездку в Карпаты и за границу больше всех планируют представители младшей возрастной категории 18-29 лет (соответственно 14% и 8%).

Тех, кто планирует отдыхать на дачах, больше всего среди людей среднего и пожилого возраста (8-9%) по сравнению с молодежью (4%).

К родственникам в село поедут 3% людей со средним образованием, 4% со средним специальным и 6% - с высшим; в Карпаты и другие места Украины - 13% людей с высшим образованием, 7% - со средним специальным образованием.

Кто не едет?

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Дома останутся 45% женщин и 37% мужчин.

Чем старше возраст, тем больше количество тех, кто планирует остаться дома для отдыха (18-29 лет - 25%, 70+ лет - 72%).

Больше всего тех, кто не планирует куда-то ехать на отдых, среди людей с неполным средним и более низким образованием (84%), меньше всего - с высшим (48%).

Количество тех, кто не поедет отдыхать, обратно пропорциональна уровню финансовой обеспеченности: чем ниже доход, тем больше тех, кто не поедет отдыхать и наоборот.

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