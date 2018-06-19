За границей, на даче или в Карпатах: где вы и другие украинцы отдыхаете летом?
Около 64% украинцев вообще не планируют ехать на отдых в этом году.
Такие данные всеукраинского опроса обнародовал Киевский международный институт социологии (КМИС).
В прошлом году тех, кто планировал отказаться от отдыха, было 59%.
А вот количество украинцев, которые хотят поехать на отдых за границу, выросло с 2% до 4%. Социологи связывают это с введением безвизового режима.
Опрос проводился с 18 по 30 мая 2018 года. Опрошено 2025 респондентов старше 18 лет, проживающих в 108 населенных пунктах всех областей Украины (кроме АР Крым). В Луганской и Донецкой областях опросы проводились на контролируемых Украиной территориях.
Куда поедем?
Где будут отдыхать украинцы:
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8% Карпаты и другие места Украины
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7% дача или загородный дом
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4% за границей
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4% у родственников
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1% Крым
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12% не определились
12% украинцев из тех, кто будет отдыхать, не определились, куда именно поедут.
Среди остальных популярен отдых в Карпатах и других местах Украины, на даче, за границей, у родственников и в Крыму.
Кто едет?
За границу поедут 5% мужчин и 3% женщин.
Наибольшее количество тех, кто планирует ехать за границу, среди людей с высшим образованием (8%).
Поездку в Карпаты и за границу больше всех планируют представители младшей возрастной категории 18-29 лет (соответственно 14% и 8%).
Тех, кто планирует отдыхать на дачах, больше всего среди людей среднего и пожилого возраста (8-9%) по сравнению с молодежью (4%).
К родственникам в село поедут 3% людей со средним образованием, 4% со средним специальным и 6% - с высшим; в Карпаты и другие места Украины - 13% людей с высшим образованием, 7% - со средним специальным образованием.
Кто не едет?
Дома останутся 45% женщин и 37% мужчин.
Чем старше возраст, тем больше количество тех, кто планирует остаться дома для отдыха (18-29 лет - 25%, 70+ лет - 72%).
Больше всего тех, кто не планирует куда-то ехать на отдых, среди людей с неполным средним и более низким образованием (84%), меньше всего - с высшим (48%).
Количество тех, кто не поедет отдыхать, обратно пропорциональна уровню финансовой обеспеченности: чем ниже доход, тем больше тех, кто не поедет отдыхать и наоборот.