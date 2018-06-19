У Кабмина задержали мужчину с оружием: что у него было?

Копірайт зображення Поліція Києва

Во вторник полицейские задержали в правительственном квартале мужчину с оружием.

Копірайт зображення Поліція Києва

Молодой человек в амуниции и маске вышел из такси на перекрестке Грушевского и Садовой и двигался в направлении Верховной Рады.

Копірайт зображення Поліція Києва

После задержания полицейские изъяли карабин, визуально похожий на автомат Калашникова, два кастета, ножи и дымовую шашку.

Копірайт зображення Поліція Києва

Четко объяснить происхождение оружия мужчина не смог. Но полицейские предварительно выяснили, что изъятое предположительно принадлежит родственнику задержанного.

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