У Кабмина задержали мужчину с оружием: что у него было?
- 19 июня 2018
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Во вторник полицейские задержали в правительственном квартале мужчину с оружием.
Молодой человек в амуниции и маске вышел из такси на перекрестке Грушевского и Садовой и двигался в направлении Верховной Рады.
После задержания полицейские изъяли карабин, визуально похожий на автомат Калашникова, два кастета, ножи и дымовую шашку.
Четко объяснить происхождение оружия мужчина не смог. Но полицейские предварительно выяснили, что изъятое предположительно принадлежит родственнику задержанного.