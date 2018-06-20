В королевской семье - первая гей-свадьба. Семья одобряет, но праздновать не придет

Копірайт зображення David M. Benett Image caption Лорд Маунтбаттен, потомок Пушкина и двух королев

Британская королевская семья этим летом отметит первый в истории династии однополый брак. 55-летний четвероюродный племянник королевы Айвар Маунтбаттен свяжет себя узами брака с 56-летним Джеймсом Койлом.

Как пишет британская Daily Mail, свадьба четвероюродного племянника Елизаветы II состоится в английском Девоне на закрытой церемонии. Вряд ли кто-либо из членов королевской семьи будет на ней присутствовать несмотря на то, что предстоящий брак одобрили все близкие и дальние родственники.

Избранником Маунтбаттена стал Джеймс Койл, с которым лорд познакомился несколько лет назад на швейцарском курорте Вербье. Это знакомство подтолкнуло Маунтбаттена два года назад публично рассказать о своей сексуальной ориентации, которую он долгие годы вынужден был скрывать.

Английский аристократ Маунтбаттен в юности получил геологическое образование и долгие годы занимался фермерством. Он - прямой потомок двух королев, британской Виктории и русской Екатерины II, и поэта Александра Пушкина.

"У меня было очень счастливое детство, но я ни за что на свете не мог сказать своим родителям, что я гей. Когда я рос, гомосексуалов называли "педиками", "голубыми" и прочими всевозможными ругательствами", - признался лорд Маунтбаттен в интервью Daily Mail.

В итоге в 1994 году Маунтбаттен женился на Пенелопе Томпсон, у них родились три дочери. Они, как сообщает газета, рады, что отец нашел наконец счастье с близким ему человеком.

То же самое можно сказать и о его бывшей жене, брак с которой распался восемь лет назад. Пенелопа сама поведет бывшего мужа под венец - по ее словам, с легким сердцем.

"С виду у Маунтбаттенов был один из самых счастливых браков, который только возможен в тех аристократических кругах, в каких они вращались. Однако лорд Маунтбаттен ощущал свою сексуальную закрепощенность", - пишет газета.

Его бывшая супруга еще во время брака знала об ориентации Маунтбаттена и, чувствуя собственную ненужность, злоупотребляла алкоголем. Однако теперь все изменилось к лучшему - с разводом и появлением в их жизни Джеймса Койла, который, по данным газеты, работает начальником службы бортпроводников.

Копірайт зображення PA Image caption Такого торта на свадьбе у лорда Маунтбаттена не будет

И никакого торта!

По словам Айвара Маунтбаттена, он и его избранник зарегистрируют свой союз в присутствии очень узкого круга гостей - его дочерей, ближайших родственников и друзей.

"Все остальные - около 120 человек - придут на вечеринку попозже. Будет вкусная еда и хорошая музыка, но ни пирога с фигурками двух дядь во фраках, ни белых голубок, ни прочей слащавости не будет", - признался жених.

Мероприятие пройдет в великолепном поместье лорда "Бридвелл", которое расположено на стоакровых угодьях в графстве Девоншир.

Поместье долгое время было закрыто для публики, однако в январе 2015 года лорд Маунтбаттен решил сдавать свои владения для торжественных мероприятий, корпоративов и киносъемок.

Лорд Маунтбаттен весьма дружен с младшим сыном Елизаветы II принцем Эвардом, он даже стал крестным отцом двух старших дочерей лорда. Тем не менее, никто из королевской семьи на его бракосочетание не прибудет.

"Софи (супруга принца Эдварда. - Ред.) и Эдвард знают о наших планах и очень за нас рады. К сожалению, они не могут приехать на свадьбу. Их расписание составляется на месяцы вперед, так что они будут в отъезде, но они обожают Джеймса. От него все без ума", - признается лорд.

На первой свадьбе Маунтбаттена с Пенелопой Томпсон присутствовала принцесса Маргарет, сестра королевы Елизаветы, и принц Эдвард.

Этот год выдался особенно плодотворным на семейные новости для королевской семьи: в апреле у принца Уильяма и Кейт родился третий ребенок - принц Луи; в мае весь мир смотрел, как принц Гарри венчался с теперь уже герцогиней Меган; а в минувший понедельник старшая внучка королевы и олимпийская спортсменка Зара Тинделл (дочь принцессы Анны) родила вторую дочку. Теперь у царствующей королевы семь правнуков и правнучек.

В октябре под венец идет еще одна внучка королевы - принцесса Евгения, дочь принца Эндрю. Она выходит замуж за своего давнего бойфренда Джека Бруксбэнка, с которым она познакомилась на том же самом горнолыжном курорте Вербье, где встретил своего будущего супруга лорд Айвар Маунтбаттен.

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