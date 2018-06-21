Премьер Новой Зеландии родила и уходит в декрет. На шесть недель

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Глава правительства Новой Зеландии Джасинда Ардерн стала второй в истории женщиной-главой государственной власти, родившей ребенка. Первой была премьер-министр Пакистана Беназир Бхутто, родившая дочь в 1990 году.

37-летняя Ардерн - самый молодой премьер Новой Зеландии с 1856 года. Премьер-министр рожала в больнице Окленда спустя четыре дня после предполагаемой даты родов. У премьера - девочка, это ее первый ребенок.

Джасинда Ардерн намерена взять отпуск по уходу за ребенком на шесть недель. Во время ее отсутствия обязанности главы правительства будет исполнять вице-премьер Уинстон Петерс. Ардерн пообещала работать с правительственными документами дома.

Ардерн разместила пост в "Инстаграме", в котором говорится, что она и ее партнер сейчас испытывают те же самые чувства, что и другие новоиспеченные родители, и очень благодарны людям за доброту и теплые пожелания.

"Добро пожаловать в нашу деревню, малышка!"- написала в Instagram Джасинда Ардерн.

Джасинда Ардерн возглавляет Лейбористскую партию страны.

На всеобщих выборах 23 сентября 2017 года Лейбористская партия получила 46 мест, увеличив своё представительство на 14 депутатов.

В октябре 2017 года Ардерн стала самой молодой женщиной в мире на посту главы правительства. Ардерн - третья в истории Новой Зеландии женщина-премьер после Дженни Шипли (1997—1999) и Хелен Кларк (1999—2008).

В конце января 2018 года Ардерн объявила о том, что беременна от своего партнера Кларка Гейфорда и ждет рождения ребенка в июне.

"Я не первая работающая женщина, у которой есть ребенок. Многие делали все это до меня", - сказала Ардерн в интервью новозеландскому радио.

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