Вертикальное ТВ: Instagram собирается конкурировать с YouTube?

Копірайт зображення Instagram

Instagram представил приложение для публикации вертикальных видео продолжительностью до 60 минут.

Instagram-ТВ, или IGTV, впервые позволит пользователям создавать контент, превышающий нынешний временной лимит соцсети в 60 секунд.

Пока неясно, будет ли в 60-минутных видео присутствовать реклама, или пользователи будут платить за длительность контента - как это сделали на YouTube. По словам основателя Instagram Кевина Систрома, это пока не является первоочередным вопросом.

В соцсети говорят, что выбрали вертикальный формат видео потому, что это - наиболее удобный формат для смартфонов.

Эксперт по вопросам технологий Алекс Бриннанд говорит, что длинные видео усилят позиции Instagram среди мобильных соцсетей. "Мы еще увидим силу Instagram. Я уверен, что на других платформах сейчас активно обсуждают, насколько большую угрозу это несет, и это действительно так", - считает он.

Что такое IGTV?

Сейчас максимальная длина видео в Instagram составляет 60 секунд. Приложение позволяет загружать 15-секундные видеонарезки, однако спустя сутки они исчезают.

Новая платформа выйдет отдельным приложением, а также будет существовать на домашних страницах пользователей Instagram.

Копірайт зображення Instagram

По словам Кевина Систрома, соцсеть хочет изменить способы изготовления и просмотра видео, отказавшись от традиционных медиа-устройств, как компьютер или телевизор.

"Опросы показывают, что люди проводят все меньше времени перед экранами телевизоров, а все больше переключаются на смартфоны", - говорит он.

Как это будет работать?

До сих пор публиковать сообщения в Instagram можно было только с мобильных устройств. И теперь в IGTV можно будет загружать контент со стационарных компьютеров, при этом ему будет присваиваться уникальный адрес.

Каждый пользователь будет иметь свой канал, как и в YouTube, где будут храниться его видео.

Если у вас уже есть Инстаграм-аккаунт, вы получите свой канал, как только обновите приложение.

Будут ли там ограничения?

Как и в некоторых случаях в Instagram, IGTV будет руководствоваться общими правилами сообщества. Они гласят, что пользователи не могут распространять материалы насильственного, дискриминационного и ненавистнического содержания, а также изображения обнаженного тела.

Копірайт зображення Instagram Image caption Вкладка IGTV появится возле кнопки "сообщение"

Однако руководство соцсети подтвердило, что на новой платформе каждое видео должно будет получить одобрение администрации перед загрузкой.

Ранее в этом году YouTube прекратил сотрудничество с популярным североамериканским блогером Логаном Полом после публикации видео с телом самоубийцы в Японии, которое тот выложил на своем канале.

Большие надежды Instagram на вертикальные видео

Анализ корреспондента BBC по вопросам технологий Дэйва Ли

Длительные вертикальные видео - которые будут работать в главном Instagram-приложении, а также будут иметь свой отдельный - очень важны для материнской компании Instagram-Facebook.

Молодежь все больше склоняется к тому, что Facebook - это платформа, скорее, для родителей и бабушек с дедушками. Подростки и 20-летние переходят на Snapchat для более быстрой коммуникации, и на YouTube - для просмотра продолжительного контента.

Они избегают формализма традиционных вещателей, предпочитая неформальный стиль интернет-звезд.

Можно ли их винить в том, что выбирают тинейджеров, снимающих видео прямо в своих комнатах, а не взрослых за столами переговоров?

С IGTV, Instagram - как он уже делал раньше - копирует обновления, которые уже ввели другие. В соцсети предполагают, что ее масштабы и ресурсы смогут сделать их версию лидером - хоть и с опозданием.

Так Instagram уже успешно скопировал "истории" со Snapchat - когда люди публикуют фото или видео, которые будут удалены через сутки.

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