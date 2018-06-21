Вертикальное ТВ: Instagram собирается конкурировать с YouTube?
Instagram представил приложение для публикации вертикальных видео продолжительностью до 60 минут.
Instagram-ТВ, или IGTV, впервые позволит пользователям создавать контент, превышающий нынешний временной лимит соцсети в 60 секунд.
Пока неясно, будет ли в 60-минутных видео присутствовать реклама, или пользователи будут платить за длительность контента - как это сделали на YouTube. По словам основателя Instagram Кевина Систрома, это пока не является первоочередным вопросом.
В соцсети говорят, что выбрали вертикальный формат видео потому, что это - наиболее удобный формат для смартфонов.
- Онлайн-магазины не пустили в продажу приложение для обнаженных фото
- Как соцсети влияют на наше настроение, сон, психическое здоровье и отношения
- Почему люди подписываются на Instagram-аккаунты виртуальных звезд
Эксперт по вопросам технологий Алекс Бриннанд говорит, что длинные видео усилят позиции Instagram среди мобильных соцсетей. "Мы еще увидим силу Instagram. Я уверен, что на других платформах сейчас активно обсуждают, насколько большую угрозу это несет, и это действительно так", - считает он.
Что такое IGTV?
Сейчас максимальная длина видео в Instagram составляет 60 секунд. Приложение позволяет загружать 15-секундные видеонарезки, однако спустя сутки они исчезают.
Новая платформа выйдет отдельным приложением, а также будет существовать на домашних страницах пользователей Instagram.
По словам Кевина Систрома, соцсеть хочет изменить способы изготовления и просмотра видео, отказавшись от традиционных медиа-устройств, как компьютер или телевизор.
"Опросы показывают, что люди проводят все меньше времени перед экранами телевизоров, а все больше переключаются на смартфоны", - говорит он.
Как это будет работать?
До сих пор публиковать сообщения в Instagram можно было только с мобильных устройств. И теперь в IGTV можно будет загружать контент со стационарных компьютеров, при этом ему будет присваиваться уникальный адрес.
Каждый пользователь будет иметь свой канал, как и в YouTube, где будут храниться его видео.
Если у вас уже есть Инстаграм-аккаунт, вы получите свой канал, как только обновите приложение.
Будут ли там ограничения?
Как и в некоторых случаях в Instagram, IGTV будет руководствоваться общими правилами сообщества. Они гласят, что пользователи не могут распространять материалы насильственного, дискриминационного и ненавистнического содержания, а также изображения обнаженного тела.
Однако руководство соцсети подтвердило, что на новой платформе каждое видео должно будет получить одобрение администрации перед загрузкой.
Ранее в этом году YouTube прекратил сотрудничество с популярным североамериканским блогером Логаном Полом после публикации видео с телом самоубийцы в Японии, которое тот выложил на своем канале.
Большие надежды Instagram на вертикальные видео
Анализ корреспондента BBC по вопросам технологий Дэйва Ли
Длительные вертикальные видео - которые будут работать в главном Instagram-приложении, а также будут иметь свой отдельный - очень важны для материнской компании Instagram-Facebook.
Молодежь все больше склоняется к тому, что Facebook - это платформа, скорее, для родителей и бабушек с дедушками. Подростки и 20-летние переходят на Snapchat для более быстрой коммуникации, и на YouTube - для просмотра продолжительного контента.
Они избегают формализма традиционных вещателей, предпочитая неформальный стиль интернет-звезд.
Можно ли их винить в том, что выбирают тинейджеров, снимающих видео прямо в своих комнатах, а не взрослых за столами переговоров?
С IGTV, Instagram - как он уже делал раньше - копирует обновления, которые уже ввели другие. В соцсети предполагают, что ее масштабы и ресурсы смогут сделать их версию лидером - хоть и с опозданием.
Так Instagram уже успешно скопировал "истории" со Snapchat - когда люди публикуют фото или видео, которые будут удалены через сутки.