Киевсовет решил сохранить артефакты на Почтовой. Почему недовольны активисты?
Киевсовет принял решение, которое гарантирует сохранность артефактов, найденных во время археологических раскопок на строительной площадке будущего торгового центра на Почтовой площади в Киеве.
Мэр Виталий Кличко заявил, что цель принятого "компромиссного проекта" - сохранить найденные артефакты, продолжить археологические работы и организовать на этом месте "публичное пространство".
Инвестор, который строит торговый центр, хотел построить два подземных этажа, проложив под раскопом бетонную плиту. Эта конструкция и поссорила его с археологами, которые говорят, что плита повредит археологическим объектам.
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Вместо этого они предлагали создать на месте найденного квартала времен Киевской Руси музей.
Что предлагается в принятом проекте?
Согласно принятому решению, Киевсовет в течение шести месяцев должен создать международную комиссию из специалистов по археологии и гарантировать музеефикацию тех артефактов, которые эти специалисты признают объектами культурного наследия.
Проект не отменяет инвестиционный договор о строительстве ТРЦ, но гарантирует укрепление объекта, где нашли артефакты, чтобы там могли продолжить раскопки, объясняют в объединении "Самопомощь", представители которого работали над проектом.
Кроме того, КГГА должна остановить строительные работы на Почтовой, а в течение шести месяцев гарантировать возобновление там археологических раскопок.
После завершения раскопок проект предусматривает создание музейного комплекса - конкурс на него открыт.
Почему недовольны активисты?
Однако активисты, которые агитировали за строительство на Почтовой площади полноценного музея, возмущены решением Киевсовета.
"Архитектурный конкурс будет проводиться не на создание полноценного музея, а на "музеефикацию объектов" в рамках некоторого публичного пространства. Другими словами, будет экспозиция в ТРЦ", - написала в своем Facebook активистка Аннабелла Морина.
"У нас уже есть такое в Глобусе - спрятанный кусочек Лядских ворот", - добавила активистка.
По ее словам, во время голосования Киевсовет несколько раз отклонил поправку о прекращении инвестиционного договора с застройщиком ТРЦ.
Что раскопали на Почтовой?
Раскопки на строительной площадке будущего ТЦ начались еще в 2014 году. Сначала между учеными и инвестором строительства, компанией "Хенсфорд-Украина", казалось бы, разногласий не было.
Ученые только жаловались на проблемы с финансированием, но копали. Инвестор уверял, что даст достаточно времени и денег на исследования. Также говорили, что в ТЦ под музей выделят около 100 метров.
В 2017 году видение того, какой должна быть Почтовая, у участников процесса изменилось.
По плану, торговый центр под Почтовой должны были строить в форме куба, разделенного на два подземных этажа. Нынешняя Почтовая площадь с фонтанами - это крыша будущего ТЦ.
Под ним, на минус первом этаже, уже раскопали остатки улицы времен Киевской Руси, княжеские печати, монеты - всего более тысячи уникальных артефактов.
Далее инвестор хотел строить минус второй этаж, проложив уже под этим раскопом бетонную плиту. Эта конструкция и поссорила инвестора и археологов. Последние выступили против плиты, потому что она якобы может срезать "кусок археологических объектов".
В конце 2017 года чиновники заявили об угрозе оползня на Почтовой. Они предупредили, что строительные и археологические работы вообще необходимо прекратить. Судьбу музея так и не решили.
Еще зимой ученые накрыли находки пленкой. Но они предупреждают, что деревянные артефакты разрушаются под действием влаги и грибка. Судьбу раскопа призывают решить немедленно - или делать музей, или полностью засыпать, то есть сделать постоянную консервацию.