Киевсовет решил сохранить артефакты на Почтовой. Почему недовольны активисты?

Копірайт зображення UNIAN Image caption Под Почтовой площадью в Киеве нашли целый лабиринт

Киевсовет принял решение, которое гарантирует сохранность артефактов, найденных во время археологических раскопок на строительной площадке будущего торгового центра на Почтовой площади в Киеве.

Мэр Виталий Кличко заявил, что цель принятого "компромиссного проекта" - сохранить найденные артефакты, продолжить археологические работы и организовать на этом месте "публичное пространство".

Инвестор, который строит торговый центр, хотел построить два подземных этажа, проложив под раскопом бетонную плиту. Эта конструкция и поссорила его с археологами, которые говорят, что плита повредит археологическим объектам.

Вместо этого они предлагали создать на месте найденного квартала времен Киевской Руси музей.

Что предлагается в принятом проекте?

Согласно принятому решению, Киевсовет в течение шести месяцев должен создать международную комиссию из специалистов по археологии и гарантировать музеефикацию тех артефактов, которые эти специалисты признают объектами культурного наследия.

Проект не отменяет инвестиционный договор о строительстве ТРЦ, но гарантирует укрепление объекта, где нашли артефакты, чтобы там могли продолжить раскопки, объясняют в объединении "Самопомощь", представители которого работали над проектом.

Кроме того, КГГА должна остановить строительные работы на Почтовой, а в течение шести месяцев гарантировать возобновление там археологических раскопок.

После завершения раскопок проект предусматривает создание музейного комплекса - конкурс на него открыт.

Почему недовольны активисты?

Однако активисты, которые агитировали за строительство на Почтовой площади полноценного музея, возмущены решением Киевсовета.

"Архитектурный конкурс будет проводиться не на создание полноценного музея, а на "музеефикацию объектов" в рамках некоторого публичного пространства. Другими словами, будет экспозиция в ТРЦ", - написала в своем Facebook активистка Аннабелла Морина.

"У нас уже есть такое в Глобусе - спрятанный кусочек Лядских ворот", - добавила активистка.

По ее словам, во время голосования Киевсовет несколько раз отклонил поправку о прекращении инвестиционного договора с застройщиком ТРЦ.

Что раскопали на Почтовой?

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Раскопки на строительной площадке будущего ТЦ начались еще в 2014 году. Сначала между учеными и инвестором строительства, компанией "Хенсфорд-Украина", казалось бы, разногласий не было.

Ученые только жаловались на проблемы с финансированием, но копали. Инвестор уверял, что даст достаточно времени и денег на исследования. Также говорили, что в ТЦ под музей выделят около 100 метров.

В 2017 году видение того, какой должна быть Почтовая, у участников процесса изменилось.

По плану, торговый центр под Почтовой должны были строить в форме куба, разделенного на два подземных этажа. Нынешняя Почтовая площадь с фонтанами - это крыша будущего ТЦ.

Под ним, на минус первом этаже, уже раскопали остатки улицы времен Киевской Руси, княжеские печати, монеты - всего более тысячи уникальных артефактов.

Далее инвестор хотел строить минус второй этаж, проложив уже под этим раскопом бетонную плиту. Эта конструкция и поссорила инвестора и археологов. Последние выступили против плиты, потому что она якобы может срезать "кусок археологических объектов".

В конце 2017 года чиновники заявили об угрозе оползня на Почтовой. Они предупредили, что строительные и археологические работы вообще необходимо прекратить. Судьбу музея так и не решили.

Еще зимой ученые накрыли находки пленкой. Но они предупреждают, что деревянные артефакты разрушаются под действием влаги и грибка. Судьбу раскопа призывают решить немедленно - или делать музей, или полностью засыпать, то есть сделать постоянную консервацию.

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