В Кишиневе отменили результаты выборов. Ждать революции?
Апелляционная палата Кишинева в четверг окончательно признала недействительными результаты выборов мэра, на которых победил оппозиционный кандидат Андрей Нэстасе.
Проевропейского политика обвинили в агитации в день голосования из-за постов в соцсетях с призывом прийти на участки.
У мэрии Кишинева второй день подряд протестуют сторонники г-на Нэстасе.
Результаты выборов
Второй тур выборов мэра Кишинева состоялся еще 3 июня.
В нем участвовали кандидат от Партии социалистов Ион Чебан и председатель партии "Платформа Достоинство и правда" Андрей Нэстасе.
Г-н Нэстасе победил, набрав более 52% голосов избирателей. Его оппонент получил поддержку почти 48% голосов избирателей.
Явка избирателей составила менее 40%.
19 июня Суд Кишинева признал недействительными результаты выборов мэра Кишинева из-за жалобы Партии социалистов, которая обвинила избранного мэра в предвыборной агитации в день выборов.
21 июня Апелляционная палата Кишинева подтвердила решение первой инстанции.
Новых выборов не будет?
Нынешние выборы в Кишиневе досрочные. Предыдущего главу города Дорина Киртоакэ арестовали по обвинению в коррупции.
После этого городом руководили несколько исполняющих обязанности мэра.
Отмена результатов выборов означает, что новых внеочередных уже не будет.
В Молдове местные выборы не могут проводиться менее, чем за год до очередных выборов в местные органы власти, которые должны состояться в июне 2019 года.
В этом случае исполнять обязанности мэра Кишинева продолжит Руслан Кодряну.
Будет ли революция?
После оглашения решения Апелляционной палаты Андрей Нэстасе назвал его "преступлением" и заявил, что у людей "непосредственно воруют выборы".
Следовательно, призвал людей готовиться к массовым протестам.
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"Воруют не только наше будущее, но и будущее наших детей. Призываю выйти на протесты, как это сделали армяне, грузины против своих олигархов", - заявил Нэстасе.
Комитет по иностранным делам Европейского парламента заявил о нарушении демократических стандартов в Молдове и призвал не допускать политическое вмешательство в судебную систему и проведение выборов в стране.