В Кишиневе отменили результаты выборов. Ждать революции?

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Апелляционная палата Кишинева в четверг окончательно признала недействительными результаты выборов мэра, на которых победил оппозиционный кандидат Андрей Нэстасе.

Проевропейского политика обвинили в агитации в день голосования из-за постов в соцсетях с призывом прийти на участки.

У мэрии Кишинева второй день подряд протестуют сторонники г-на Нэстасе.

Результаты выборов

Копірайт зображення DUMITRU DORU/ EPA Image caption Андрей Нэстасе призвал людей к массовым протестам

Второй тур выборов мэра Кишинева состоялся еще 3 июня.

В нем участвовали кандидат от Партии социалистов Ион Чебан и председатель партии "Платформа Достоинство и правда" Андрей Нэстасе.

Г-н Нэстасе победил, набрав более 52% голосов избирателей. Его оппонент получил поддержку почти 48% голосов избирателей.

Явка избирателей составила менее 40%.

19 июня Суд Кишинева признал недействительными результаты выборов мэра Кишинева из-за жалобы Партии социалистов, которая обвинила избранного мэра в предвыборной агитации в день выборов.

21 июня Апелляционная палата Кишинева подтвердила решение первой инстанции.

Новых выборов не будет?

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Нынешние выборы в Кишиневе досрочные. Предыдущего главу города Дорина Киртоакэ арестовали по обвинению в коррупции.

После этого городом руководили несколько исполняющих обязанности мэра.

Отмена результатов выборов означает, что новых внеочередных уже не будет.

В Молдове местные выборы не могут проводиться менее, чем за год до очередных выборов в местные органы власти, которые должны состояться в июне 2019 года.

В этом случае исполнять обязанности мэра Кишинева продолжит Руслан Кодряну.

Будет ли революция?

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После оглашения решения Апелляционной палаты Андрей Нэстасе назвал его "преступлением" и заявил, что у людей "непосредственно воруют выборы".

Следовательно, призвал людей готовиться к массовым протестам.

"Воруют не только наше будущее, но и будущее наших детей. Призываю выйти на протесты, как это сделали армяне, грузины против своих олигархов", - заявил Нэстасе.

Комитет по иностранным делам Европейского парламента заявил о нарушении демократических стандартов в Молдове и призвал не допускать политическое вмешательство в судебную систему и проведение выборов в стране.

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