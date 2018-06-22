Копірайт зображення Getty Images Image caption Мотоциклы Harley Davidson

Евросоюз ввел пошлины в отношении американских товаров в ответ на введенные администрацией Трампа пошлины на сталь и алюминий.

Пошлины, которые будут касаться американских товаров стоимостью 2,8 млрд долларов, в том числе мотоциклов, апельсинового сока и виски бурбон, вступили в действие в пятницу.

Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что введенные ранее американские пошлины в отношении европейских товаров противоречат истории взаимоотношений ЕС с США.

"Это противоречит всей логике и истории. Наш ответ должен быть четким, но умеренным", - отметил он.

Выступая перед ирландским парламентом в Дублине, г-н Юнкер добавил, что "мы будем делать то, что мы должны делать, чтобы восстановить равновесие и защитить" ЕС.

На такие американские товары как табак, мотоциклы Harley Davidson, клюква и арахисовое масло, теперь будет действовать 25% пошлина.

В то же время ЕС ввел 50% пошлину на обувь, некоторые виды одежды и стиральные машины.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Американское виски бурбон также попало под действие пошлин, введенных Евросоюзом

Между тем, Индия в ответ на новые американские пошлины также увеличила пошлины на 29 американских товаров. Они будут касаться некоторых сельскохозяйственных товаров, в частности, миндаля и грецких орехов, а также стали и стальных изделий.

Новые пошлины вступят в силу 4 августа, и как ожидается, ударят по американским фермерам, поскольку Индия является ведущим импортером американского миндаля.

Как начиналась торговая война

Администрация Трампа объявила в марте, что введет 25% пошлину на сталь и 10% пошлину на алюминий, импортируемый в США.

1 июня после безуспешных переговоров администрация Трампа ввела эти пошлины. Они затронули ЕС, Канаду, Мексику, Индию и других близких американских союзников.

На этой неделе Трамп пригрозил ввести 10% пошлину на китайские товары стоимостью 200 млрд долларов. По его словам, пошлина вступит в силу, если Китай "откажется изменить свою практику".

Однако Китай обвинил США в "избыточном давлении и шантаже" и заявил, что отреагирует "сильными контрмерами".

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram