Торговая война разворачивается: ЕС ударил пошлинами по товарам из США
Евросоюз ввел пошлины в отношении американских товаров в ответ на введенные администрацией Трампа пошлины на сталь и алюминий.
Пошлины, которые будут касаться американских товаров стоимостью 2,8 млрд долларов, в том числе мотоциклов, апельсинового сока и виски бурбон, вступили в действие в пятницу.
Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что введенные ранее американские пошлины в отношении европейских товаров противоречат истории взаимоотношений ЕС с США.
"Это противоречит всей логике и истории. Наш ответ должен быть четким, но умеренным", - отметил он.
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Выступая перед ирландским парламентом в Дублине, г-н Юнкер добавил, что "мы будем делать то, что мы должны делать, чтобы восстановить равновесие и защитить" ЕС.
На такие американские товары как табак, мотоциклы Harley Davidson, клюква и арахисовое масло, теперь будет действовать 25% пошлина.
В то же время ЕС ввел 50% пошлину на обувь, некоторые виды одежды и стиральные машины.
Между тем, Индия в ответ на новые американские пошлины также увеличила пошлины на 29 американских товаров. Они будут касаться некоторых сельскохозяйственных товаров, в частности, миндаля и грецких орехов, а также стали и стальных изделий.
Новые пошлины вступят в силу 4 августа, и как ожидается, ударят по американским фермерам, поскольку Индия является ведущим импортером американского миндаля.
Как начиналась торговая война
Администрация Трампа объявила в марте, что введет 25% пошлину на сталь и 10% пошлину на алюминий, импортируемый в США.
1 июня после безуспешных переговоров администрация Трампа ввела эти пошлины. Они затронули ЕС, Канаду, Мексику, Индию и других близких американских союзников.
На этой неделе Трамп пригрозил ввести 10% пошлину на китайские товары стоимостью 200 млрд долларов. По его словам, пошлина вступит в силу, если Китай "откажется изменить свою практику".
Однако Китай обвинил США в "избыточном давлении и шантаже" и заявил, что отреагирует "сильными контрмерами".