Копірайт зображення Getty Images Image caption Многим видам гиббонов угрожает исчезновение

В древней гробнице в Китае нашли кости неизвестной ученым обезьяны.

Эта обезьяна, которая относится к семейству гиббонових, уже вымерла. Предполагают, что люди уничтожили популяцию этих приматов еще несколько веков назад.

По мнению ученых из Лондонского зоологического общества, вымерший гиббон, который получил название Junzi imperialis, может быть первым, исчезнувшим непосредственно в результате действий человека.

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"Всем обезьянам мира - шимпанзе, гориллам, орангутанам и гиббонам - сегодня грозит вымирание из-за человеческой деятельности, но считалось, что ни один из видов мартышек не вымер в результате охоты или изменения условий природной среды", - заявил ведущий автор исследования, доктор Самюэль Торвей.

"Тем не менее, открытие недавно вымершего Junzi меняет это представление, и особенно выделяет уязвимость гиббонов", - добавляет он.

Первый император

Часть черепа вымершего гиббона нашли в погребальной камере, построенной 2300 лет назад в провинции Шаньси в центральной части Китая рядом с костями других животных - рыси, леопарда и черного медведя.

Могила, и, вероятно, обезьяна, возможно, принадлежали госпоже Ся, бабушке первого императора Китая Цинь Шихуанди, правившего в III веке до нашей эры и приказавшего построить Великую китайскую стену и знаменитую терракотовую армию.

Копірайт зображення ZSL Image caption Череп исчезнувшей обезьяны, который нашли в китайской гробнице

В китайской культурной традиции гиббоны считались благородными животными, и их держали как престижных домашних животных.

Высокотехнологичное компьютерное моделирование показывает, что найденная обезьяна - новый вид, который относится к семейству гиббонових, исчезнувшему примерно несколько веков назад.

Профессор Хелен Чаттерджи из Университетского колледжа Лондона, почти уверена, что гибель этого гиббона - свидетельство интенсивного воздействия человека на окружающую среду в этот период истории.

"Наши исторические данные показывают, что эти факторы вызвали перемещение гиббонов на юг к их нынешнему ареалу обитания, который ограничивается удаленными южными районами Китая, а в случае Junzi - к их вероятному вымиранию", - сказала она.

Копірайт зображення Jessica Bryant ZSL Image caption Самка хайнаньского гиббона с ребенком. Этот вид считается наиболее редким млекопитающим на планете

Гиббоны - самые маленькие обезьяны, проживающие в тропических лесах Азии. Они известны своими "песнями" и способностью раскачиваться на верхушках деревьев с помощью своих длинных лап.

Большинство видов гиббонов находятся под угрозой исчезновения из-за уничтожения лесов, охоты и незаконной торговли. Недавно в Китае исчезли два вида гиббона, и все китайские виды этих обезьян классифицируются Международным союзом охраны природы как такие, которые находятся на грани исчезновения.

Один из китайских гиббонов, хайнаньский гиббон, сегодня, вероятно, является наиболее редким млекопитающим в мире. Этих животных осталось в природе лишь 26.

Исследование опубликовано в журнале Science.

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