Кличко VS Коболев: Нафтогаз "порвет КГГА, как тузик грелку"?
"Друзья, проблема назревала давно, все были в курсе. Большая просьба: поскорее решить эту нестандартную ситуацию, включить горячую воду киевлянам! Страдают простые люди", - такими словами можно обобщить мнение киевлян об отсутствии горячей воды.
Спор между киевскими властями и НАК "Нафтогаз" по долгам за горячую воду и тепло, которые накопились при "Киевэнерго", перешел в судебный процесс.
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"Мы вынуждены обратиться в суд, чтобы не допустить остановки газоснабжения ТЭЦ, которые производят не только тепловую, но и электрическую энергию", - заявил мэр Киева Виталий Кличко.
Он отметил, что "Киевтеплоэнерго" - компания, взявшая от "Киевэнерго" управление столичным тепловым хозяйством - не намерена платить "чужие долги".
"Киевляне не должны платить за последствия хозяйственной деятельности частных компаний", - заявил мэр.
Он назвал сомнительной статью закона о теплоснабжении, на которую ссылается "Нафтогаз", отказывая "Киевтеплоэнерго" в поставках газа из-за долга, сформированного еще при "Киевэнерго".
Это заявление Виталий Кличко продублировал на своей странице в Facebook и получил довольно жесткие комментарии. Пока длится этот спор, значительная часть киевлян остаются без горячей воды.
Похоже, что многолетний негатив вокруг ситуации с горячей водой и отоплением вместе с активами перешел от "Киевэнерго" к киевским властям.
"Если не просчитали правовые последствия и обо@рались, не надо кричать, что это спорно", - пишет юрист Юрий Самойленко.
"Вполне понятно, что вместе с собственностью КТЭ получил также и долги, которые должен платить. А судиться надо с бывшим владельцем - "Киевэнерго", - считает Эд Кожевников.
"Оборудование взяли, платежки печатаете, а дебиторку с кредиторкой - отказываетесь)) Классно получается", - иронизирует над логикой властей Леонид Резов.
"Год назад уже было известно, что Киев отказывается от услуг концерна Ахметова. За год никаких подготовительных работ проведено не было. Конечно, сейчас выгодно тянуть время и выяснять с "Нафтогазом", кто больше неправ ... но на выборах вы почувствуете отношение киевлян к тому, как город заботится о комфорте", - предостерегает Юлия Полибина.
Комментаторы также предрекают мэру, что "Нафтогаз" порвет их в суде, как тузик тряпку". И советуют: "хоть юристов нормальных найдите".
Впрочем, есть и такие, кто поддерживает решение Киевсовета взять контроль над поставками тепла.
"Думаю, что структура #Киевтеплоэнерго будет адекватной и не такой жлобской и ненасытной, как "Киевэнерго", - пишет Станислав Наточий, жалуясь при этом на систему коммунальных расчетов.
Есть и те, кто критикует "Нафтогаз", хотя таких и меньше. "Уберите Коболева! Человек, ненавидящий киевлян, не должен там быть. Бумеранг возвращается и бьет очень сильно", - пишет Софья Сергеевна.
Корреспонденты также шутят о том, что в споре киевская власть не упоминает о компании, при которой и сформировались долги: "Как неожиданно ... оказывается Ахметов задолжал "Нафтогазу", - пишет Наталья Гаренецкая.
Европейская столица без воды, но с безконтактом
Иногда киевляне очень коротко комментируют сообщение киевских властей о новом повороте в саге с горячей водой, от отсутствия которой жители разных районов столицы страдают уже два-три месяца.
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Пост Виталия Кличко о том, что "киевляне не должны быть заложниками позиции "Нафтогаза", прокомментировали следующим образом: "Все это бла-бла-бла".
"Как мне на пенсию в 1 970 грн купить бойлер, стиральную машину, поставить пластиковые окна, новые радиаторы (хрущевке уже 56 лет), счетчики? ... Украина - это Европа? В какой стране Европы можно горожан оставить на три месяца без горячей воды?" - пишет Наталья.
"Два месяца нет горячей воды, дома двое детей, это - столица Украины. Как подключиться к "Газпрому?"- спрашивает Maikl Demch.
Прослеживается также тенденция, когда другие инициативы киевских властей, не имеющих отношения к поставкам горячей воды, продолжают комментировать в ракурсе горячей воды.
Например, новость о том, что Киев подписал соглашение о партнерстве с Visa, в частности, для того, чтобы ввести бесконтактные карточки в метро, корреспондент Саша Сергиевич комментирует: "Без воды, но с бесконтактом".
А одна пользовательница уже длительное время время под каждым сообщением КГГА - от включения Виталия Кличко в Международный зал и музей боксерской славы до замены каштанов на Крещатике - пишет один и тот же комментарий: "Когда гор. воду дадут?"
Похоже, горячая вода в Киеве становится новым мемом наподобие "метро на Троещину".