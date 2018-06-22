Кличко VS Коболев: Нафтогаз "порвет КГГА, как тузик грелку"?

Копірайт зображення UNIAN Image caption В 2008-м киевляне организовали акцию "Нет воды в кране - моюсь на Майдане"

"Друзья, проблема назревала давно, все были в курсе. Большая просьба: поскорее решить эту нестандартную ситуацию, включить горячую воду киевлянам! Страдают простые люди", - такими словами можно обобщить мнение киевлян об отсутствии горячей воды.

Спор между киевскими властями и НАК "Нафтогаз" по долгам за горячую воду и тепло, которые накопились при "Киевэнерго", перешел в судебный процесс.

"Мы вынуждены обратиться в суд, чтобы не допустить остановки газоснабжения ТЭЦ, которые производят не только тепловую, но и электрическую энергию", - заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Он отметил, что "Киевтеплоэнерго" - компания, взявшая от "Киевэнерго" управление столичным тепловым хозяйством - не намерена платить "чужие долги".

"Киевляне не должны платить за последствия хозяйственной деятельности частных компаний", - заявил мэр.

Он назвал сомнительной статью закона о теплоснабжении, на которую ссылается "Нафтогаз", отказывая "Киевтеплоэнерго" в поставках газа из-за долга, сформированного еще при "Киевэнерго".

Это заявление Виталий Кличко продублировал на своей странице в Facebook и получил довольно жесткие комментарии. Пока длится этот спор, значительная часть киевлян остаются без горячей воды.

Похоже, что многолетний негатив вокруг ситуации с горячей водой и отоплением вместе с активами перешел от "Киевэнерго" к киевским властям.

"Если не просчитали правовые последствия и обо@рались, не надо кричать, что это спорно", - пишет юрист Юрий Самойленко.

"Вполне понятно, что вместе с собственностью КТЭ получил также и долги, которые должен платить. А судиться надо с бывшим владельцем - "Киевэнерго", - считает Эд Кожевников.

"Оборудование взяли, платежки печатаете, а дебиторку с кредиторкой - отказываетесь)) Классно получается", - иронизирует над логикой властей Леонид Резов.

Копірайт зображення www.facebook.com/kievcity.gov.ua

"Год назад уже было известно, что Киев отказывается от услуг концерна Ахметова. За год никаких подготовительных работ проведено не было. Конечно, сейчас выгодно тянуть время и выяснять с "Нафтогазом", кто больше неправ ... но на выборах вы почувствуете отношение киевлян к тому, как город заботится о комфорте", - предостерегает Юлия Полибина.

Копірайт зображення https://www.facebook.com/merkieva

Комментаторы также предрекают мэру, что "Нафтогаз" порвет их в суде, как тузик тряпку". И советуют: "хоть юристов нормальных найдите".

Впрочем, есть и такие, кто поддерживает решение Киевсовета взять контроль над поставками тепла.

"Думаю, что структура #Киевтеплоэнерго будет адекватной и не такой жлобской и ненасытной, как "Киевэнерго", - пишет Станислав Наточий, жалуясь при этом на систему коммунальных расчетов.

Есть и те, кто критикует "Нафтогаз", хотя таких и меньше. "Уберите Коболева! Человек, ненавидящий киевлян, не должен там быть. Бумеранг возвращается и бьет очень сильно", - пишет Софья Сергеевна.

Корреспонденты также шутят о том, что в споре киевская власть не упоминает о компании, при которой и сформировались долги: "Как неожиданно ... оказывается Ахметов задолжал "Нафтогазу", - пишет Наталья Гаренецкая.

Европейская столица без воды, но с безконтактом

Иногда киевляне очень коротко комментируют сообщение киевских властей о новом повороте в саге с горячей водой, от отсутствия которой жители разных районов столицы страдают уже два-три месяца.

Пост Виталия Кличко о том, что "киевляне не должны быть заложниками позиции "Нафтогаза", прокомментировали следующим образом: "Все это бла-бла-бла".

Копірайт зображення UNIAN Image caption Не все могут позволить себе купить бойлер

"Как мне на пенсию в 1 970 грн купить бойлер, стиральную машину, поставить пластиковые окна, новые радиаторы (хрущевке уже 56 лет), счетчики? ... Украина - это Европа? В какой стране Европы можно горожан оставить на три месяца без горячей воды?" - пишет Наталья.

"Два месяца нет горячей воды, дома двое детей, это - столица Украины. Как подключиться к "Газпрому?"- спрашивает Maikl Demch.

Прослеживается также тенденция, когда другие инициативы киевских властей, не имеющих отношения к поставкам горячей воды, продолжают комментировать в ракурсе горячей воды.

Например, новость о том, что Киев подписал соглашение о партнерстве с Visa, в частности, для того, чтобы ввести бесконтактные карточки в метро, ​​корреспондент Саша Сергиевич комментирует: "Без воды, но с бесконтактом".

А одна пользовательница уже длительное время время под каждым сообщением КГГА - от включения Виталия Кличко в Международный зал и музей боксерской славы до замены каштанов на Крещатике - пишет один и тот же комментарий: "Когда гор. воду дадут?"

Похоже, горячая вода в Киеве становится новым мемом наподобие "метро на Троещину".

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