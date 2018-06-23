Снегопад в Карпатах: спасатели спускают с гор детский лагерь

Копірайт зображення Управление ГСЧС Украины в Закарпатской области

На Закарпатье в горах выпал снег, который засыпал туристический лагерь с детьми вблизи курорта Драгобрат. Сейчас детей спускают вниз, сообщают ГСЧС и губернатор Закарпатской области Геннадий Москаль.

В лагере жили 35 человек, 27 из которых - дети.

Копірайт зображення Управление ГСЧС Украины в Закарпатской области

К ним уже добрались спасатели. Они отмечают - состояние здоровья у всех удовлетворительное, в медицинской помощи они не нуждаются.

Резкое похолодание

Копірайт зображення Управление ГСЧС Украины в Закарпатской области

Лагерь находился недалеко от горы Близница, что близ села Квасы Раховского района.

Копірайт зображення Управление ГСЧС Украины в Закарпатской области Image caption Спасатель

Копірайт зображення Управление ГСЧС Украины в Закарпатской области

По данным Геннадия Москаля, в ночь на субботу произошло резкое снижение температуры и пошел снег.

Копірайт зображення Управление ГСЧС Украины в Закарпатской области

Толщина снежного покрова - несколько сантиметров.

Копірайт зображення Геннадий Москаль/туристы

"На место выехали спасатели с теплыми одеялами и горячим чаем, в ближайшие часы дети будут доставлены в низменные населенные пункты района", - отметил Геннадий Москаль утром в субботу.

Туристов спускают к селу Ясиня, задействованы восемь спасателей и техника, сообщают в ГСЧС.

Копірайт зображення Геннадий Москаль/туристы

"В 11:00 спасатели добрались до туристов и сейчас сопровождают их до ближайшего населенного пункта. Состояние здоровья туристов удовлетворительное, в медицинской помощи они не нуждались", - отмечают в ГСЧС Закарпатья.

Копірайт зображення Геннадий Москаль/туристы Image caption Фото заснеженных летних Карпат Геннадию Москалю передали туристы, которых непогода застала в горах

По состоянию на 8 часов утра температура воздуха на высокогорье составляла около 1 градуса тепла.

Копірайт зображення Alamy Image caption Гору Поп Иван Черногорский также засыпало снегом

Гору Поп Иван, что на Черногорском хребте, также засыпало снегом, сообщают местные спасатели.

Копірайт зображення Черногорский поисково-спасательный пост Image caption Вид с горы Поп Ивана

"По состоянию на 8:00 23 июня 2018 на г. Поп Иван Черногорский облачно, ветер, температура окружающей среды 0 ° С. Падает снег", - говорится в сообщении Черногорского горного поисково-спасательного поста.

Госслужба по чрезвычайным ситуациям предупреждает об ухудшении погоды и в других регионах Украины: "23 июня в Украине, кроме восточной части, местами грозы, в центральных и южных областях местами град и шквалы 17-22 м/с, в Винницкой, Киевской, Черниговской и Черкасской областях ночью местами сильные дожди".

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