Снегопад в Карпатах: спасатели спускают с гор детский лагерь
На Закарпатье в горах выпал снег, который засыпал туристический лагерь с детьми вблизи курорта Драгобрат. Сейчас детей спускают вниз, сообщают ГСЧС и губернатор Закарпатской области Геннадий Москаль.
В лагере жили 35 человек, 27 из которых - дети.
К ним уже добрались спасатели. Они отмечают - состояние здоровья у всех удовлетворительное, в медицинской помощи они не нуждаются.
Резкое похолодание
Лагерь находился недалеко от горы Близница, что близ села Квасы Раховского района.
По данным Геннадия Москаля, в ночь на субботу произошло резкое снижение температуры и пошел снег.
Толщина снежного покрова - несколько сантиметров.
"На место выехали спасатели с теплыми одеялами и горячим чаем, в ближайшие часы дети будут доставлены в низменные населенные пункты района", - отметил Геннадий Москаль утром в субботу.
Туристов спускают к селу Ясиня, задействованы восемь спасателей и техника, сообщают в ГСЧС.
"В 11:00 спасатели добрались до туристов и сейчас сопровождают их до ближайшего населенного пункта. Состояние здоровья туристов удовлетворительное, в медицинской помощи они не нуждались", - отмечают в ГСЧС Закарпатья.
По состоянию на 8 часов утра температура воздуха на высокогорье составляла около 1 градуса тепла.
Гору Поп Иван, что на Черногорском хребте, также засыпало снегом, сообщают местные спасатели.
"По состоянию на 8:00 23 июня 2018 на г. Поп Иван Черногорский облачно, ветер, температура окружающей среды 0 ° С. Падает снег", - говорится в сообщении Черногорского горного поисково-спасательного поста.
Госслужба по чрезвычайным ситуациям предупреждает об ухудшении погоды и в других регионах Украины: "23 июня в Украине, кроме восточной части, местами грозы, в центральных и южных областях местами град и шквалы 17-22 м/с, в Винницкой, Киевской, Черниговской и Черкасской областях ночью местами сильные дожди".