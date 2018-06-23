Женятся звезды "Игры престолов". Что мы знаем

Копірайт зображення Getty Images Image caption Кит Харингтон и Роуз Лесли подарили многомиллионной армии фанатов настоящий праздник

В субботу на севере Шотландии состоится свадьба Кита Харингтона и Роуз Лесли - звезд телесериала "Игра престолов". О помолвке актеров было объявлено в сентябре прошлого года.

Отец актрисы Себастьян Лесли владеет замком Уордхилл неподалеку от шотландского города Абердин, где, как сообщается, и пройдет свадьба.

В пятницу в Абердин приехали коллеги по сериалу актеры Эмилия Кларк (Дейенерис Таргариен) и Питер Динклэйдж (Тирион Ланнистер).

Конкретные планы по поводу того, где и как пройдет свадьбы, обнародованы не были, но ее дата - 23 июня, появилась в записях отдела актов регистрации гражданского состояния городка Хантли в графстве Абердиншир.

Как пишут британские газеты, Себастьян Лесли в субботу утром в своем фамильном замке занимался последними приготовлениями к свадьбе, которая обещает стать самым ярким бракосочетанием года в мире шоу-бизнеса.

"Влюбиться было так легко"

Завзятые фанаты популярного сериала "Игра престолов" были счастливы, когда узнали, что их любимцы Кит Харингтон и Роуз Лесли действительно женятся.

Англичанин Харингтон и шотландка Лесли познакомились в 2012 году на съемках "Игры престолов", где им достались роли героя таинственного происхождения Джона Сноу и притягательной, но одичалой девушки Игритт.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Англичанин Харингтон и шотландка Лесли познакомились в 2012 году во время съемок "Игры престолов"

Кит и Роуз - ровесники, им 31 год.

В течение последующих почти пяти лет актеры не распространялись о своих чувствах, хотя Харингтон и признался в интервью журналу L'Uomo Vogue, что влюбиться в Лесли было очень легко.

"Когда вам кто-то нравится, а в фильме вы играете влюбленных, влюбиться в реальной жизни очень легко", - признался актер.

О помолвке они объявили в сентябре прошлого года. Официальное сообщение о предстоящем событии было опубликовано в газете Times.

Image caption Сообщение о помолвке пара опубликовала в газете Times, подписавшись: Кит - сын Дэвида и Деборы Харингтон из Вустершира, Роуз - средняя дочь Себастьяна и Кэнди Лесли из Абердиншира

До этого в СМИ ходили слухи о том, что пара собирается пожениться, однако ни Лесли, ни Харингтон не подтверждали эти сообщения.

Для многих фанатов их отношения в реальной жизни стали сюрпризом.

Лесли прекратила работу в сериале два года спустя после начала съемок, когда ее героиня погибла. А Харингтон стал одной из главных звезд "Игр престолов", снявшись во всех семи сезонах этой телевизионной драмы.

Харингтон также потребовал у продюсеров сериала выходной для всей съёмочной группы, полушутя сказав им, что авторы фильма виноваты в том, что он женится, поскольку свели его с Роуз на съемочной площадке.

Копірайт зображення Warthill House/Facebook Image caption Замок XII века Уордхилл - одна из фамильных резиденций клана Лесли

По его словам, самыми прекрасными воспоминаниями о съемках телесериала были три недели работы в Исландии в 2012 году, когда снимался второй сезон теледрамы.

"Потому что это красивая страна, потому что северное сияние волшебно, и потому что именно там я влюбился", - сказал актер.

Обеим знаменитостям сейчас 31 год. В интервью британским СМИ Харингтон признался, что ему вряд ли удастся убедить невесту сыграть свадьбу в стиле "Игры престолов".

Аристократия и фолк-музыканты

Праздник пара проведет в шотландском замке Уордхилл. Он построен в XII веке, с XVI века находится во владении клана Лесли. Отец невесты Себастьян Арбатнот-Лесли - глава клана в графстве Абердиншир.

А выросла актриса в другом в замке - Ликлихед, который теперь ее родители превратили в небольшой отель.

"Мне, конечно, очень повезло вырасти там, где я выросла", - рассказывала в одном из интервью Роуз. По ее словам, она обожала носиться по дому и играть в лесу с братьями и сестрами, хоть порой идиллия приобретала довольно суровые формы.

Зимой в замке был такой холод, что пар шел изо рта, а спать приходилось с грелкой в кровати.

Копірайт зображення Google Image caption Почувствовать себя шотланlским аристократом в замке Ликлихед теперь может каждый

И Кит, и Роуз имеют потомственных аристократов в роду, но есть нюансы.

Отец Кита Харингтона Дэвид недавно унаследовал титул баронета, не будучи при этом дворянином. В таком случае это звание не делает его лордом и не передаётся автоматически всем его детям.

Именно поэтому сам актёр титул получит вряд ли: он должен достаться его старшему брату Джеку. При этом в роду братьев Харингтонов были и потомственные аристократы - как из Англии, так и из Шотландии, что только запутывает любителей генеалогических древ среди фанатов "Игры престолов".

Копірайт зображення Sky Atlantic Image caption Среди гостей - Эмилия Кларк, сыгравшая в сериале Дейнерис Таргариен

С Роуз Лесли всё несколько проще - она и правда происходит из семьи потомственных абердинских аристократов.

Интересно, что генеалогические линии обоих восходят к английскому и шотландскому королю XVII века Карлу II. Впрочем, в мире проживают тысячи его потомков.

Эти дворянские и генеалогические перипетии привели к тому, что объявление о помолвке актеров в газете вызвало противоречивые отзывы. Кто-то счел его слишком старомодным, другие, напротив, слишком неформальным: раз уж решили давать объявление в Times, не стоит замалчивать свое происхождение.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Группа Mumford & Sons уже давно дружит с Китом Харингтоном

С прошлого лета чета владеет небольшим поместьем на востоке Англии, центральное здание которого - деревянный дом XV века - обошлось им в 1,75 млн фунтов (2,49 млн долларов).

Как сказал по этому случаю сам Харингтон, он переехал туда со своей лучшей подругой Роуз и что он очень-очень счастлив.

На свадьбе, как ожидается, выступит фолк-рок-ансамбль Mumford & Sons, с которыми Кит и Роуз дружат не первый год.

Кит Харрингтон познакомился с вокалистом группы Маркусом Мамфордом в 2015 году на знаменитом телешоу ВВС Грэма Нортона.

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