Как изменилась плакатная пропаганда КНДР

Копірайт зображення DPRKToday Image caption На смену грозной военной риторики пришли передовые достижения науки и техники

В последние несколько месяцев риторика военной пропаганды КНДР претерпела существенные изменения, отмечает корреспондент BBC News Андреас Иллмер.

Обычно плакаты в столице и других городах КНДР изображали США как грубого империалистического агрессора, который вместе со своими союзникам - Южной Кореей и Японией - хочет уничтожить северокорейское государство.

Однако люди, которые имели возможность посетить страну в последнее время, говорят, что такие постеры исчезли, а на их месте появились плакаты, прославляющие экономический прогресс и сближение Северной и Южной Корей.

Изменилась также и риторика главных СМИ, находящихся под жестким контролем властей.

США больше не враг?

Копірайт зображення Peter Ward Image caption Ранее пропагандистская составляющая КНДР сводилась к негативным оценкам США

Большинство северных корейцев фактически не имеют доступа к независимым СМИ, а потому их картина мира в значительной степени зависит от того, как ее подают правительственные СМИ.

Образ США в государственной пропаганде был сформирован как символ главного врага и агрессора, которому противостоит армия КНДР со всеми своими ракетами.

Такие плакаты имели целью развивать патриотизм и уверенность в лидерах КНДР.

"Наиболее жесткие постеры обычно появлялись, когда ухудшалась международная обстановка", - рассказывает BBC News Андрей Абрахамян из австралийского Университета Гриффита.

"Они сигнализируют о непростых временах и жесткой линии в отношении Соединенных Штатов со стороны Северной Кореи. И исчезают, когда напряжение снижается", - добавляет эксперт.

После месяцев воинственных заявлений Пхеньяна руководство КНДР провело историческую встречу с властями Южной Кореи и - впервые за всю историю - действующим президентом США.

Это привело к существенному изменению риторики Северной Кореи и даже обещаниям о ядерном разоружении и стабилизации мира на Корейском полуострове.

Поэтому иностранные туристы, которых пускают на территорию КНДР, говорят о том, что государственная пропаганда там за последнее время разительно изменилась. Вместо воинственности она теперь фокусируется на более позитивных темах.

Копірайт зображення DPRKToday Image caption Так в КНДР изображают борьбу за мир и разоружение

"Все антиамериканские плакаты, которые я всегда видел в районе площади Ким Ир Сена (главная площадь в центре Пхеньяна. - Ред.) и во всех магазинах, просто исчезли", - отметил тур-менеджер компании Young Pioneer Tours в разговоре с Reuters.

Он добавляет, что за пять лет, в течение которых работает в КНДР, такого еще не было.

Тематика плакатной пропаганды изменилась коренным образом, пишет Андреас Иллмер. Теперь главным ее направлением стало воссоединение Корей, экономическое развитие и научные достижения.

Надолго ли?

Копірайт зображення DPRKToday Image caption Эти плакаты призывают к миру и единению на Корейском полуострове

Все это, очевидно, имеют свою логику: если уж населению сообщили о возможности переговоров с бывшими противниками, то надо их изображать в более нейтральном и менее угрожающем свете.

Иначе Ким Чен Ын не сел бы с ними за стол переговоров.

"Пхеньян требует атмосферы мира, и такие постеры помогут ее создать", - объясняет Федор Тертицкий из агентства NK News.

Даже антиамериканские сувениры для туристов претерпели значительную трансформацию.

Копірайт зображення Rodong Sinmun Image caption Встреча Кима с Трампом северокорейские медиа освещали подробно и оперативно, что нехарактерно для СМИ в КНДР

Например, исчезли листовки, плакаты и марки, на которых изображены северокорейские ракеты, летящие в сторону Вашингтона.

События в США, а также международные события, которые северокорейские медиа обычно яростно критиковали, сейчас изображаются нейтрально или даже в позитивном духе, удивляются наблюдатели.

Впрочем, заключает Андреас Иллмер, поскольку переговоры с КНДР только начались и неизвестно чем закончатся, трудно делать какие-либо прогнозы относительно того, как долго продержится новый стиль северокорейской пропаганды.

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