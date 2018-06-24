"Нам больше не нужен мужчина": саудовские женщины празднуют право водить машину

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Женщины в Саудовской Аравии официально получили право водить автомобиль. Королевский указ, снимающий многолетний запрет, вступил в силу в полночь по местному времени.

До этого дня Саудовская Аравия оставалась единственной страной в мире, где женщинам не разрешалось водить автомобиль, и семьи вынуждены были нанимать шоферов для женщин.

О решении было объявлено в прошлом сентябре, а первые права женщинам начали выдавать в начале июня.

Тем не менее перед снятием запрета власти стали усиленно бороться с активистками, выступавшими за право женщин водить.

По меньшей мере восемь человек, выступавших за права женщин, были задержаны в прошлом месяце, им могут грозить длительные тюремные сроки, сообщает правозащитная организация Amnesty. Она также призвала к дальнейшим реформам в Саудовской Аравии, где женщины по-прежнему по закону находятся под опекой мужчин.

Скольких женщин коснутся изменения?

Кампания за право саудовских женщин садиться за руль автомобиля длилась уже много лет, но против этого "новшества" выступали традиционно консервативные богословы.

В последние годы саудовские женщины начали выкладывать свои фотографии за рулем в социальные сети.

Теперь, наконец, тысячи женщин смогут сесть за руль без опасений.

Копірайт зображення Reuters Image caption Родители поздравляют саудитку Ханну Искандар после ее первой поездки на машине

"Это исторический момент для каждой саудовской женщины", - прокомментировала это событие телеведущая Сабика Аль-Досари. По ее словам, она села за руль в первые минуты после полуночи - после снятия запрета.

"Долгим часам ожидания водителя пришел конец, - отметила в комментарии 21-летняя студентка Хатон ибн Дахил. - Нам больше не нужен мужчина".

5 июня десять женщин впервые получили права, поменяв свои документы из других стран на саудовские.

Местные власти рассчитывали, что около двух тысяч женщин получат права к моменту снятия запрета.

В то же время некоторые мужчины в Саудовской Аравии уже выразили свое недовольство изменениями, распространяя в соцсетях хэштег на арабском "Вы не будете водить".

Почему именно сейчас?

Отмена запрета - часть программы коронованного принца Мохаммеда бин Салмана по модернизации саудовского общества.

Он инициировал программу Vision 2030, призванную снизить зависимость саудовской экономики от нефти и сделать общество более открытым.

Однако женщины в Саудовской Аравии до сих пор сталкиваются с множеством ограничений.

Саудовские законы берут за основу суннитскую версию ислама, известную как ваххабизм, которая насаждает строгое разделение полов.

Женщины должны соблюдать строгие правила в одежде. Они не могут общаться с мужчинами, не являющимися их родственниками, а если им нужно куда-то поехать, выйти на работу или обратиться за медпомощью, их должен сопровождать (или написать разрешение) мужчина.

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