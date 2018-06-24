Во Львове разгромили ромский табор. Погиб человек
Львовская полиция задержала семерых подозреваемых в погроме ромского табора в окрестностях Львова, в котором погиб как минимум один человек, еще четверо получили ранения.
Как сообщили в полиции, неизвестные в масках напали на лагерь ромов, находившийся в лесопосадке неподалеку от улицы Трускавецкой на окраинах города. По данным полиции, нападавших было до десятка. Это произошло вечером субботы - около 23:30.
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Как сообщил в своем Facebook член Львовского горсовета Игорь Зинкевич, семеро задержанных полицией - местные жители в возрасте от 16 до 18 лет.
Кроме того, по его данным, погибший - 1994 года рождения, а пострадавшие получили ножевые ранения.
Полиция пока решает, открывать ли уголовное производство.
Это уже не первое подобное нападение на ромский табор в Украине за последние несколько месяцев.
В начале июня полиция Киева начала уголовное производство из-за того, что представители организации "Национальные дружины" разгромили пустой ромский табор в парке "Голосеевский".
20 апреля в Киеве же произошло нападение националистов на табор ромов на Лысой горе. Тогда сообщалось, что националисты прогнали ромов с Лысой горы и сожгли их палатки. После этого полиция также начала уголовное производство.
В мая 2018 года нападение на табор ромов произошло в Тернопольской области.
Правозащитники призвали правоохранителей не допускать нарушений прав национальных меньшинств, в том числе и ромов.