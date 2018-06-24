Нападение на табор ромов во Львове квалифицировали как умышленное убийство

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Полиция квалифицировала нападение на ромский табор в окрестностях Львова как умышленное убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору. В нападении в ночь на воскресенье погиб один человек, еще четверо получили ранения.

В полиции сообщили, что погибший - 24-летний молодой человек. Он получил смертельные ножевые ранения.

Среди раненых - 10-летний мальчик и его 30-летняя мама и двое 19-летних юношей.

"Погибшего кололи ножами группой и с однозначной целью убийства. Маму порезали за то, что пыталась защитить 10-летнего ребенка", - рассказал подробности преступления мэр Львова Андрей Садовый.

По его словам, один раненый все еще находится в больнице в состоянии средней тяжести. Другие пострадавшие - под защитой полиции, они находятся в статусе свидетелей.

Ранее в полиции сообщали, что неизвестные в масках напали на лагерь ромов, который находился в лесопосадке неподалеку от улицы Трускавецкой на окраинах города. По данным полиции, нападавших было до десятка. Это произошло вечером субботы - около 23:30.

По подозрению в совершении преступления полиция задержала семерых юношей - большинству из них от 17 до 18 лет. Все они - жители Львова. Кроме того, правоохранители задержали "организатора" - 20-летнего молодого человека. На месте преступления также нашли нож, которым убили 24-летнего рома.

В полиции уверяют, что виновных в нападении привлекут к ответственности.

Это уже не первое подобное нападение на ромский табор в Украине за последние несколько месяцев.

В начале июня полиция Киева начала уголовное производство из-за того, что представители организации "Национальные дружины" разгромили пустой ромский табор в парке "Голосеевский".

20 апреля в Киеве же произошло нападение националистов на табор ромов на Лысой горе. Тогда сообщалось, что националисты прогнали ромов с Лысой горы и сожгли их палатки. После этого полиция также начала уголовное производство.

В мая 2018 года нападение на табор ромов произошло в Тернопольской области.

Правозащитники призвали правоохранителей не допускать нарушений прав национальных меньшинств, в том числе и ромов.

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