Эрдоган победил. Были ли турецкие выборы честными?

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Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган выиграл новый пятилетний срок в первом туре президентских выборов.

Председатель Высшей избирательной комиссии Турции Сади Гювен заявил, что президент "получил абсолютное большинство всех действительных голосов".

Согласно сообщениям государственных СМИ, Эрдоган получил 53% голосов избирателей по результатам подсчета 99% голосов, а его ближайший соперник Мухаррам Индже набрал 31% голосов.

Оппозиционер результат официально не признал, но заявил, что продолжит демократическую борьбу, "независимо от результата".

Ранее он поставил под сомнение данные, которые транслировали государственные СМИ.

Конечные результаты будут объявлены в пятницу.

Новые полномочия

Копірайт зображення Getty Images Image caption Эрдоган и его сторонники вышли на улицы Стамбула, чтобы отпраздновать победу

Сразу после выборов 24 июня в Турции вступит в силу радикальная реформа государственного устройства, которую поддержали с перевесом в три процента на референдуме 16 апреля 2017 года. Благодаря ей, Турецкая республика из парламентской превратится в "суперпрезидентскую".

Действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган - инициатор этой реформы. Он планирует переизбраться и стать главой исполнительной и законодательной власти. Также он практически будет неподотчетным парламенту и получит возможность оставаться у власти еще полтора десятка лет.

Президент станет главой исполнительной власти. Премьер-министра, которого утверждает парламент, больше не будет.

Президент сможет издавать указы без одобрения парламента. Также он будет назначать одного или нескольких вице-президентов и членов правительства.

Увеличивается и продолжительность правления. Формально в конституции есть ограничение: два срока по пять лет.

Но турецкие и иностранные эксперты говорят, что там есть способ обойти это правило. По новой конституции выборы президента и парламента должны проходить одновременно. То есть, если президент решает уйти в отставку досрочно или парламент досрочно самораспускается - переизберут и президента, и депутатов.

Если парламент решит провести досрочные выборы до конца второго срока президента, то президент сможет баллотироваться на третий срок (но об отставке должен заявить парламент).

Несмотря на чрезвычайное положение, которое ввели после попытки путча в июле 2016 года, и репрессий против многих тысяч противников президента Эрдогана, и сильную оппозицию, Турция пока далека от авторитарных стран, где демократические институты являются лишь "декорациями".

Но полномочия в новой редакции Конституции в определенной степени ограничены парламентом. Будут ли депутаты пользоваться этими полномочиями, зависит от того, кого выберут.

Были ли выборы свободными и справедливыми?

Копірайт зображення AFP Image caption Мухаррам Индже результат официально не признал, но заявил, что продолжит демократическую борьбу "независимо от результата".

На избирательных участках были усилены меры безопасности.

Накануне голосования звучали заявления о возможном запугивании и мошенничестве на выборах.

Избирательная комиссия Турции уже заявила, что будет расследовать возможные нарушения в провинции Урфа на южной границе с Сирией.

Явка избирателей была высокой - почти 87%, сообщила государственная телекомпания.

Индже заявил, что проведет ночь в штаб-квартире избирательной комиссии в Анкаре, чтобы обеспечить справедливый подсчет. В твиттере он попросил наблюдателей за выборами не покидать избирательные участки.

Мухаррам Индже высказал предостережение относительно того, как сообщают результаты голосования

Правозащитники заявили, что пресса не может свободно предоставлять слово всем сторонам.

Ранее Эрдоган заявил: "Я надеюсь, что никто не будет пытаться бросать тень на результаты и вредить демократии, чтобы скрыть свою собственную неудачу".

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