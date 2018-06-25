Кровавая бойня между фермерами и пастухами в Нигерии: 86 погибших
По меньшей мере 86 человек погибли в центральной части Нигерии после столкновения между фермерами и пастухами крупного рогатого скота, сообщила полиция штата Плато.
Некоторые СМИ сообщали, что бойня началась еще в четверг, когда этнические фермеры Бером атаковали пастухов Фулани, убив пятерых из них.
Атака в ответ в субботу привела к многочисленным жертвам.
В местности, где произошла драка, уже десять лет продолжается насильственное противостояние между этническими группами, которые конкурируют за землю.
Государственный полицейский комиссар Унди Ади заявил, что в соседних селах было убито 86 человек, шестеро получили травмы.
Также он сообщил, что были сожжены 50 домов, 15 мотоциклов и 2 трактора.
На время расследования в трех частях штата ввели комендантский час.
Она будет действовать с 18:00 до 6:00 по местному времени в районах Рийо, Барыкин Лади и Южный Джос.
Схватки "зуб за зуб" перерастают в войну
Анализ BBC от Стефани Хегарти в Лагосе
Это давний конфликт, который в последнее время отличается новым уровнем жестокости.
В центральном регионе Нигерии поселились фермерские общины, а кочевники-пастухи часто вступают с ними в конфликт из-за доступа к земле и пастбищам.
Но эти столкновения "зуб за зуб" переросли в межэтническую войну, в результате чего за последний год были убиты тысячи людей.
Этот регион, с мусульманским севером и христианским югом, склонен к религиозной напряженности.
Пастухи - это этнические Фулани и преимущественно мусульмане, тогда как крестьяне-фермеры в основном христиане.
Остается непонятным, почему эта вспышка насилия происходит именно сейчас.
Президент Нигерии неоднократно заявлял, что обострение конфликта связано с увеличением количества оружия из Ливии.
Другие обвиняют силы безопасности страны, слишком занятые борьбой с повстанцами - группировкой Боко Харам на севере и боевиками на богатом нефтью юге.
Кто такие пастухи Фулани?
Фулани или фульбе - животноводческий полукочевой народ, рассеянный большими или меньшими группами почти во всех странах Западной и Центральной Африки в полосе субсахарских саванн.
В Нигерии некоторые из них продолжают жить как кочующие пастухи, а другие переезжают в города.
Кочевые группы проводят большую часть своей жизни в зарослях.
Они пасут своих животных на больших территориях, часто сталкиваясь с оседлыми общинами фермеров.