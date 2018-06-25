Самая некрасивая собака мира: фото главных конкурентов
14 странных собак продемонстрировали свои мордочки, чтобы завоевать титул самой некрасивой собаки в мире.
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AFP/Getty
У Жа-жа длинный язык, который практически касается пола. Но именно это позволило девятилетнему английскому бульдогу завоевать симпатию всех судей в конкурсе за титул самой некрасивой собаки мира в американском городе Петалума штата Калфиорния 23 июня.
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AFP/Getty
На конкурс отобрали 14 собак, которые соревновались за награду в 1500 долларов, включая Химизабу, смесь китайской хохлатой с таксой, которую привела хозяйка Хизер Уилсон.
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AFP/Getty
И хотя на конкурсе ценятся неприглядные собаки, организаторы говорят, что это настоящий праздник для тех, кого спасли из приютов или собачьих ферм. А это Дикий Танг, пекинец, который был сильным соперником.
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AFP/Getty
Ти ти, представитель китайской хохлатой, также был среди конкурентов. Цель ежегодного мероприятия - поощрять людей брать бездомных животных из приютов
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AFP/Getty
Мандарина демонстрирует зубы на камеру, прогуливаясь по сцене. Конкурс проводится ежегодно на ярмарке Sonoma-Marin.
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AFP/Getty
Шалун Декс, тоже из китайской хохлатой породы, поражал образом Джона Леннона, но этого оказалось недостаточно, чтобы выиграть конкурс
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AFP/Getty
Победительница прошлогоднего конкурса самых некрасивых Марта, неаполитанский мастиф, вышла на сцену перед коронацией нового победителя
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AFP/Getty
Победитель Жа-жа вышел на сцену с бегуном Скампи, победившим на конкурсе в 2016 году
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