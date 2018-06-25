Самая некрасивая собака мира: фото главных конкурентов

  • 25 июня 2018

14 странных собак продемонстрировали свои мордочки, чтобы завоевать титул самой некрасивой собаки в мире.

  • Девятилетний английський бульдог Жа-жа AFP/Getty

    У Жа-жа длинный язык, который практически касается пола. Но именно это позволило девятилетнему английскому бульдогу завоевать симпатию всех судей в конкурсе за титул самой некрасивой собаки мира в американском городе Петалума штата Калфиорния 23 июня.

  • Химизабу и ее владелица Хизер Уилсон. AFP/Getty

    На конкурс отобрали 14 собак, которые соревновались за награду в 1500 долларов, включая Химизабу, смесь китайской хохлатой с таксой, которую привела хозяйка Хизер Уилсон.

  • Пекинец Дикий Танг AFP/Getty

    И хотя на конкурсе ценятся неприглядные собаки, организаторы говорят, что это настоящий праздник для тех, кого спасли из приютов или собачьих ферм. А это Дикий Танг, пекинец, который был сильным соперником.

  • Ти Ти, представитель китайской хохлатой AFP/Getty

    Ти ти, представитель китайской хохлатой, также был среди конкурентов. Цель ежегодного мероприятия - поощрять людей брать бездомных животных из приютов

  • конкурс Самая некрасивая собака мира AFP/Getty

    Мандарина демонстрирует зубы на камеру, прогуливаясь по сцене. Конкурс проводится ежегодно на ярмарке Sonoma-Marin.

  • конкурс Самая некрасивая собака мира AFP/Getty

    Шалун Декс, тоже из китайской хохлатой породы, поражал образом Джона Леннона, но этого оказалось недостаточно, чтобы выиграть конкурс

  • Марта получила титул "самая некрасивая собака" в 2017 году AFP/Getty

    Победительница прошлогоднего конкурса самых некрасивых Марта, неаполитанский мастиф, вышла на сцену перед коронацией нового победителя

  • Обладатель титула самая некрасивая собака в мире AFP/Getty

    Победитель Жа-жа вышел на сцену с бегуном Скампи, победившим на конкурсе в 2016 году

Новости по теме