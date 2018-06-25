"Разврат и алкоголизм": почему после Винника требуют освятить стадион

Копірайт зображення UNIAN Image caption Авторы электронной петиции услышали на концерте Олега Винника пропаганду разврата

В Ивано-Франковске зарегистрировали электронную петицию с требованием освятить городской стадион "Рух" после того, как в минувшую субботу на нем прошел концерт певца Олега Винника.

Авторы петиции усматривают в его песнях пропаганду алкоголизма ( "мне не всё равно с кем ты пьешь вино"), разврата ( "ты летала в чьих-то сладких снах"), супружеской измены ("ах, как жесток обман, у тебя с другим роман") и антихристианства ( "человек - отчасти Бог").

"На концерте были также замужние женщины, у которых во время исполнения артистом некоторых песен могли возникать греховные мысли. Они пагубно влияют на общественную мораль", - говорится в петиции.

На момент написания этой новости петиция собрала 81 подпись из 250 необходимых, чтобы ее рассмотрела Франковская власть.

Ранее в этом месяце мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив поручил освятить Дворец Потоцких после выступления на нем группы "Хамерман Уничтожает Вирусы" 14 июня в рамках фестиваля Porto Franko.

Участники группы выступали на сцене почти голые, прикрыв лишь половые органы. При этом событие было закрытым и имело возрастной ценз 21+.

Мэр Марцинкив заявил о нарушениях "моральных норм и христианских ценностей" организаторами концерта.

Тогда полиция Ивано-Франковской области также открыла уголовное производство по статье о хулиганстве после выступления группы. Заявление мэра Ивано-Франковска вызвало критику культурных деятелей и пользователей соцсетей.

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