СБУ: есть сотни свидетельств о пытках украинцев на территории "ДНР-ЛНР"

Копірайт зображення EPA Image caption СБУ утверждает, что имеет несколько сотен задокументированных доказательств о пытках тех военных, которых удалось вернуть из плена в "ДНР-ЛНР"

Служба безопасности Украины собрала доказательства о применении пыток к украинским военным, а также идентифицировала многих россиян, их совершали.

Об этом сообщил председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак на встрече с представителями посольств иностранных государств, аккредитованных в Украине.

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Руководитель спецслужб также заявил, что есть доказательства об издевательствах над украинскими солдатами и офицерами, которых незаконно перевезли на территорию России с Донбасса и допрашивали российские спецслужбы.

"У нас очень много задокументированных фактов, когда пытки проводились на территории Российской Федерации. То есть, пленных наших бойцов перевозили в Россию и под руководством сотрудников спецслужб, как правило, ФСБ допрашивали, жестоко пытали, затем возвращали обратно на Донбасс", - сообщил глава СБУ.

"Многие из тех, кто пытал наших бойцов, нами идентифицированы, и я убежден, что придет время и мы сможем привлечь их к уголовной ответственности. Некоторых из них мы знаем по позывным", - сказал глава СБУ.

По словам г-на Грицака, сегодня задокументированы свидетельства 435 пленных, удерживаемых боевиками на Донбассе.

Он отметил, что в целом спецслужба имеет свидетельства об издевательствах и пытках около 1000 человек, и все они решились на то, чтобы их имена и рассказы были обнародованы.

Кроме того, СБУ готовит к публикации сборник свидетельств о пытках людей, которых удерживают на территории аннексированного Крыма.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Председатель СБУ Василий Грицак, министр иностранных дел Павел Климкин, а также бывший боец батальона "Донбасс" Дмитрий Кулиш, освобожденный из плена боевиков, и отец незаконно удерживаемого в России Павла Гриба Игорь Гриб

По обе стороны линии?

В то же время, и в 2016-м, и в 2017 годах в специальных докладах о ситуации на Донбассе ООН указывала на то, что пытки применяются по обе стороны линии соприкосновения.

"Ответственность за нарушение прав человека в Украине несут и украинские силовики, и боевики непризнанных территорий на Донбассе", говорилось в докладе два года назад.

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"Среди таких нарушений - пытки, в том числе сексуальное насилие над женщинами и мужчинами, угрозы такого насилия, а также жестокое обращение, внесудебные наказания и необоснованные задержания", - признавали авторы доклада.

Об этом также заявляли международные правозащитные организации Amnesty International и Human Rights Watch.

В частности, в обнародованном в июле 2016 года совместном отчете отмечалось, что своевольные задержания, насильственные исчезновения и пытки на востоке Украины происходят по обе стороны конфликта.

Удалось вернуть 3200

По информации Василия Грицака, с начала конфликта на Донбассе Украина смогла вернуть или найти более 3200 украинских пленных.

Он говорит, что это удалось благодаря усилиям Объединенного центра по координации поиска и освобождения незаконно лишенных свободы лиц, заложников и установления места нахождения без вести пропавших в районе проведения АТО.

В то же время, по данным СБУ, на неконтролируемой Киевом территории Донбасса удерживают 113 заложников, в отношении которых ведутся переговоры об освобождении или обмене. Василий Грицак, однако, говорит, что "власть" "ДНР-ЛНР" подтверждает нахождение там только 24 человек.

Он повторил слова президента Петра Порошенко о том, что Украина готова на "беспрецедентные шаги" для освобождения всех украинцев с неконтролируемых территорий Донбасса, а также Крыма и России.

Василий Грицак также сказал, что к местам нахождения заложников боевики не допускают представителей международных организаций, из-за чего информации о состоянии здоровья этих людей практически нет.

Вместе с тем, г-н Грицак сообщил, что сейчас готовится еще один сборник, в котором будут содержаться свидетельства людей, "попавших в застенки ФСБ и полиции в оккупированном Крыму".

Председатель СБУ отметил, что цель обнародования документальных свидетельств о пытках -призвать международное сообщество усилить давление на Россию с целью освобождения заложников на Донбассе и лиц, которых Украина считает политическими заключенными в Крыму и России.

Руководство России последовательно отрицает участие своих военных в конфликте на Донбассе, но одновременно признает, что на стороне самопровозглашенных республик воюют добровольцы из России.

Согласно последним данным МВД и СБУ Украины, на временно неконтролируемых территориях Луганской и Донецкой областей под видом военизированных формирований "ДНР" и "ЛНР" воюет около 35 тысяч кадровых военнослужащих РФ, российских и местных наемников.

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