Нападение на ромов во Львове: виноват "ренессанс" правых организаций?

Копірайт зображення Національна поліція

В ночь на 24 июня на окраине Львова группа молодых людей напала на лагерь ромов. Один 24-летний ром погиб и еще троих доставили в больницу с ножевыми ранениями, среди них 10-летний мальчик и женщина.

Полиция задержала семерых подозреваемых в нападении и 20-летнего парня, которого обвиняют в организации преступления. Большинству задержанных 17-18 лет.

BBC News Украина выясняла, что могло спровоцировать это преступление.

"Трезвые и злые"

Копірайт зображення Telegram

В общественной организации "Рома Украины Тернипе" подозревают в нападении праворадикальную организацию "Трезвая и злая молодежь".

"Были акции против бездомных, наркозависимых, теперь они добрались до цыган. Это молодые люди 15-16 лет, которым наверняка промыли мозги, что они делают доброе дело", - рассказал BBC News Украина руководитель "Рома Украины Тернипе" Николай Юрченко.

Официально такая группировка не зарегистрирована и не имеет никаких контактных данных.

Одноименная группа в Telegram содержит разнообразные цитаты, в частности - Гитлера.

В некоторых из них есть орфографические ошибки, как будто они переведены автоматическим переводчиком с русского языка.

"А завтра к кому придут?"

Копірайт зображення C14 Image caption В апреле активисты праворадикальной организации C14 заявили о нападении на табор ромов в Киеве

Как рассказал г-н Юрченко, нападения на ромов во Львовской области, как и в других регионах Украины, в последнее время не редкость.

"Если бы 10 лет назад мне сказали, что у нас могут убить из-за национальности, я бы не поверил. У нас очень толерантный город, но что-то в последнее время изменилось, возможно, это из-за тяжелого состояния в целом по стране или из-за того, что у нас сейчас война идет... Надо задуматься всему обществу, почему так", - отмечает он.

Он говорит, что объектом подобных нападений становятся разные группы людей, и призывает власть к действиям.

"Сегодня пришли к цыганам, а завтра они к кому придут?.. Надо эти вопросы уже решать, и мы надеемся, что состоится суд, и будут наказания, чтобы люди понимали, что такие вещи нельзя делать", - заявил Юрченко.

"Ренессанс правых" во Львове

Копірайт зображення Ляна Мыцко

Об особой активности правых движений в последнее время на западе Украины рассказывает львовянка Ляна Мыцко - организатор культурных мероприятий для молодежи.

"Сейчас во Львове ренессанс именно правых организаций. Они призывают подростков приходить к ним, чтобы научиться пользоваться арматурой. Мне не удивительно, что выпускник школы может поднять руку с ножом на 10-летнего ребенка. Это дело агитационной информации и веры в превосходство белых людей", - говорит Мыцко.

Копірайт зображення Ляна Мыцко

По ее словам, на улицах растет количество граффити со свастикой, а "в соседних городах агит-информация абсолютно легализована".

"О "трезвых и злых" я слышала, и она воспринималась как привычный правый маргинес. Сердцами молодых играют, используя тезисы ультраправых и втягивая их в деструктивную борьбу, в которую человечество не должно возвращаться со времен Второй мировой".

Правые не виноваты?

Копірайт зображення Ляна Мыцко Image caption Агитационный щит Правого сектора в Ивано-Франковске

В то же время в львовском отделении "Правого сектора" заявили BBC News Украина, что причина проблемы не в том, "что есть праворадикальные организации, а в бездействии власти".

Там заявили, что считают гибель рома неприятностью и призывают правоохранительные органы к объективному расследованию.

"Проблема не в правых и не в том, что мы проводим свою деятельность и имеем сторонников. Если говорить о проблеме, то есть люди, которые проживают без прописки, заселяют любую территорию, которая им понравилась, и нет никакой реакции со стороны властей и правоохранительных органов. Возможно, эти ребята хотели как-то отреагировать", - говорят в "Правом секторе".

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Там также утверждают, что не знали нападавших на табор, а об организации "Трезвая и злая молодежь" слышали только из частных разговоров.

"Такое впечатление, что это искусственно создается, а сейчас этих мальчишек нашли как козлов отпущения", - добавили в "Правом секторе"

Также в "Правом секторе" напомнили, что они официально зарегистрированы, действуют в правовом поле и не считают себя радикальной организацией.

"Ни в "Правом секторе", ни в Нацкорпусе нет пропаганды ненависти. Для нас в первую очередь это Украина превыше всего, а то, что кто-то видит в том, что мы отстаиваем в первую очередь украинское, какую-то ненависть, - это патологические проблемы определенных людей".

Что делать

Копірайт зображення Национальная полиция

По мнению руководителя ОО "Рома Украины "Тернипе" Николая Юрченко, рост насилия происходит из-за отсутствия наказания за такие преступления.

"Главная причина этого насилия - в молчании со стороны прогрессивной части украинского общества. Если мы посмотрим после тех поджогов (ромских таборов. - Ред.) комментарии, так там они больше в позитивном плане, что это доброе дело", - говорит Юрченко.

По мнению активиста, государство должно больше уделять внимания информированию населения.

"Никто не решает эти вопросы, не идет в школы объяснять, уроки толерантности проводить. Надо объяснять, кто живет в Украине, каким образом живет, объяснять, что это демократическая страна, это европейская страна. Мы являемся гражданами Украины вне зависимости от национальности", - резюмирует эксперт.

В свою очередь мэр Львова Андрей Садовый призвал к сдержанности.

"Я прошу вас четко осознать эту картину, прежде чем писать комментарии в стиле "так им и надо!". История показывает, что расстояние от цивилизованного человеческого существа до бездушной бестии невелико. Оставайтесь людьми!", - написал г-н Садовый в Facebook.

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