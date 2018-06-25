Почему в мексиканском городе арестовали всех полицейских

Копірайт зображення AFP Image caption Чтобы задержать полицейских, пришлось вызвать военных

В мексиканском городке Окампо по обвинению в причастности к убийству кандидата в мэры задержали всех полицейских.

64-летнего Фернандо Анхелеса Суареса застрелили в прошлый четверг. Он стал одним из более сотни мексиканских политиков, которых убили в течение нынешней предвыборной кампании, что завершится 1 июля выборами президента, парламента страны и органов власти в штатах.

По подозрению в убийстве задержаны все 27 полицейских Окампо и их руководитель.

"Он не мог терпеть коррупцию"

Копірайт зображення AFP Image caption Фернандо Анхелес Суарес выдвинул кандидатуру от оппозиционной партии на выборах мэра Окампо. За несколько дней до голосования его убили

Фернандо Анхелес Суарес был успешным бизнесменом с небольшим политическим опытом.

Он считал себя независимым, но в конце концов присоединился к одной из главных партий Мексики - левоцентристской Партии демократической революции (PRD).

"Он не мог видеть такую бедность, неравенство и коррупцию, и поэтому решил выдвинуть свою кандидатуру", - заявил один из ближайших друзей убитого политика Мигель Малагон газете El Universal.

После убийства Суареса секретаря общественной безопасности Окампо - руководителя местной полиции Оскара Гонсалеса Гарсию - обвинили в причастности к преступлению.

Когда представители федеральных силовых структур прибыли в субботу в город задержать чиновника, их остановили местные полицейские.

На следующий день они прибыли с подкреплением из мексиканских военных и арестовали не только г-на Гарсию, но и всех полицейских. В наручниках их вывезли в столицу штата Мичиокан.

Задержанных обвиняют в связях с местными бандами.

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