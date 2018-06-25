Почему в мексиканском городе арестовали всех полицейских
В мексиканском городке Окампо по обвинению в причастности к убийству кандидата в мэры задержали всех полицейских.
64-летнего Фернандо Анхелеса Суареса застрелили в прошлый четверг. Он стал одним из более сотни мексиканских политиков, которых убили в течение нынешней предвыборной кампании, что завершится 1 июля выборами президента, парламента страны и органов власти в штатах.
По подозрению в убийстве задержаны все 27 полицейских Окампо и их руководитель.
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"Он не мог терпеть коррупцию"
Фернандо Анхелес Суарес был успешным бизнесменом с небольшим политическим опытом.
Он считал себя независимым, но в конце концов присоединился к одной из главных партий Мексики - левоцентристской Партии демократической революции (PRD).
"Он не мог видеть такую бедность, неравенство и коррупцию, и поэтому решил выдвинуть свою кандидатуру", - заявил один из ближайших друзей убитого политика Мигель Малагон газете El Universal.
После убийства Суареса секретаря общественной безопасности Окампо - руководителя местной полиции Оскара Гонсалеса Гарсию - обвинили в причастности к преступлению.
Когда представители федеральных силовых структур прибыли в субботу в город задержать чиновника, их остановили местные полицейские.
На следующий день они прибыли с подкреплением из мексиканских военных и арестовали не только г-на Гарсию, но и всех полицейских. В наручниках их вывезли в столицу штата Мичиокан.
Задержанных обвиняют в связях с местными бандами.