Генсек Совета Европы попросил Путина помиловать Сенцова

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Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд официально обратился к президенту России Владимира Путина с призывом помиловать украинского режиссера Олега Сенцова, приговоренного к 20 годам тюрьмы по обвинению в "терроризме".

Эту информацию BBC News Украина подтвердили в Совете Европы.

"Да, письмо отправили, сегодня его опубликуют", - сообщили в пресс-службе СЕ.

Реакции российской стороны на это письмо пока нет.

20 июня в Москве Турбьерн Ягланд встречался с российским омбудсменом Татьяной Москальковой, с которой также обсуждал освобождение Сенцова.

Генсек СЕ заявлял, что готов лично обратиться к президенту Путину с просьбой о помиловании на основании Европейской конвенции по правам человека.

"Вместе и до конца"

Украинский кинорежиссер Олег Сенцов, который отбывает 20-летний тюремный срок в России, 14 мая объявил о начале бессрочной голодовки.

Он заявил, что своим протестом он добивается освобождения всех политических заключенных и просил не ставить его на первое место среди них, а воспринимать как одного из украинцев, находящихся в российских тюрьмах по политическим мотивам.

"Единственным условием прекращения голодовки является освобождение всех украинских политзаключенных, которые находятся на территории РФ. Вместе и до конца. Слава Украине!", - говорится в обращении, которое он передал в мае через адвоката.

То, что он объявил голодовку ровно за месяц до начала Чемпионата мира по футболу, который стартовал в России 14 июня, не случайность. Он рассчитал, что будет физически способен голодать около двух месяцев, то есть до завершения мундиаля.

Сенцов отбывает наказание в колонии "Белый медведь" в Ямало-Ненецком автономном округе.

Арест и наказание

10 мая 2014 года Олега Сенцова, а также Геннадия Афанасьева, Алексея Чирния и Александра Кольченко задержали в Симферополе. Им было предъявлено обвинение в подготовке террористического акта, их назвали членами организации "Правый сектор".

По информации ФСБ РФ, задержанные готовились "в составе террористической организации к осуществлению взрывов в ночь на 9 мая 2014 года самодельных взрывных устройств у мемориала "Вечного огня" и памятника Ленину в Симферополе".

Их также обвинили в поджоге офисов общественной организации "Русская община Крыма" и представительства партии "Единая Россия" в Симферополе 14 и 18 апреля 2014 года.

Во время судебных слушаний выяснилось, что ребята все же причастны к поджогу дверей офиса пророссийской организации. Но как заявлял Александр Кольченко, "поджог не является терактом".

Защитники настаивали, что таким образом они протестовали против незаконных действий России в Крыму.

Копірайт зображення Reuters Image caption Олег Сенцов и Александр Кольченко в суде после оглашения приговора пели гимн Украины

Обвинения Сенцова и Кольченко основывались на показаниях трех человек, двое из которых - это Алексей Чирний и Геннадий Афанасьев, которых также осудили по этому делу. На суде они от своих показаний отказались и заявили, что следствие "выбило" их под пытками.

Третий свидетель, Алексей Пирогов, ранее привлекался к ответственности за ограбление и наркотики, у него нашли пакет марихуаны. Правозащитники не исключали, что его могли заставить сотрудничать с ФСБ.

Окружной военный суд в Ростове-на-Дону в мае 2015 года года приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима, признав его виновным в "организации террористической группировки". Обвинители попросили приговорить Сенцова к 23-м годам.

Президент РФ Владимир Путин признал правомерность осуждения Олега Сенцова, он заявлял, что его наказали за "террористическую", а не за режиссерскую деятельность.

Сенцов и Кольченко категорически отвергали выдвинутые им обвинения и считали, что их судят за участие в Майдане и активную позицию по защите украинской государственности в Крыму.

"Я не буду ни о чем вас просить. Здесь всем все понятно. Суд оккупантов не может быть справедливым по определению. Ничего личного, ваша честь", - заявлял в последнем слове Олег Сенцов.

Вместе с осужденным до 10-ти лет Александром Кольченко они пели гимн Украины.

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