НБУ отказывается от мелких монет: как будут округлять сдачу

Копірайт зображення UNIAN Image caption 1, 2, 5 и 25 копеек постепенно исчезнут из обращения

НБУ больше не будет чеканить монеты в 1, 2, 5 и 25 копеек, а также введет закругления сумм в чеке при расчетах наличными.

Эти правила вступят в силу с 1 июля. Они предусмотрены постановлением НБУ "Об оптимизации обращения монет мелких номиналов", принятым еще в марте.

В то же время все выпущенные монеты и в дальнейшем будут обращаться, а магазины и дальше могут устанавливать цены, завершающиеся на 99 копеек.

Как округлять

С 1 июля сумма, заканчивающаяся на 1-4 копейки, будет округляться в сторону уменьшения, а от 5 до 9 копеек - увеличиваться.

В безналичных расчетах, например, если вы рассчитываетесь картой, округления не применяются.

Копірайт зображення UNIAN Image caption С 1996 года покупательная способность 1 гривны уменьшилась до 7 копеек

В НБУ говорят, что были вынуждены отказаться от мелких монет, потому что они "потеряли свою покупательную способность".

"Себестоимость изготовления монет превышает их номинальную стоимость", - заявил директор департамента денежного обращения НБУ Виктор Зайвенко.

По его словам, если сравнить с 1996 годом, когда ввели украинскую денежную единицу, покупательная способность 1 гривны уменьшилась до 7 копеек, а 10 гривен - до 71 копейки.

В НБУ говорят, что понимают, что вначале у бизнеса могут возникнуть опасения относительно того, правильно ли они применяют правила округления. Поэтому Нацбанк обратился в министерство финансов и ДФС с просьбой предоставить подробные разъяснения но не применять к бизнесу штрафных санкций за проведение кассовых операций, связанных с округлением.

Копейки исчезнут, банкноты превратятся в монеты

Решение НБУ об оптимизации денежного обращения также предусматривало и замену банкнот номиналами 1, 2, 5 и 10 гривен монетами соответствующих номиналов.

В конце апреля две из этих монет - достоинством в 1 и 2 гривны - уже вошли в обиход.

Ваше устройство не поддерживает воспроизведение 27 апреля в обращение выходят новые монеты НБУ - номиналом в 1 и 2 гривны.

По словам главы НБУ Якова Смолия, в течение двух-трех лет из обращения исчезнет почти половина от общего количества монет - это около 1 млрд монет мелких номиналов.

Поэтому среднее количество монет, приходящихся на одного украинца, уменьшится вдвое. В то же время и банкнот в обращении также станет меньше - примерно на 40%.

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