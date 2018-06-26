Синхронные визиты к заключенным: Москалькова в Киеве, Денисова - в Москве

Копірайт зображення TARASOV / Укрінформ Image caption Москалькова прибыла в Киев во вторник утром поездом

В Киев приехала уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Утром она прибыла в Украину поездом.

Между тем, в России продолжается визит украинского омбудсмена Людмилы Денисовой.

Москалькова заявила о намерении посетить в Киеве Максима Одинцова, которого украинские власти обвиняют в дезертирстве из украинской армии, и встретиться с моряками задержанного судна "Норд".

Денисова сейчас пытается попасть к заключенному украинскому журналисту Роману Сущенко.

Она находится в России уже почти две недели. За это время она пыталась попасть к украинскому режиссеру Олегу Сенцову, который объявил голодовку, однако ей отказали.

Свидание с моряками

Копірайт зображення Instagram/moskalkova.official

В полдень Москалькова сообщила, что встретилась с моряками судна "Норд", арестованного в Азовском море в марте, когда оно шло под российским флагом.

Ранее сообщалось, что моряки находятся в Киеве на территории посольства России.

"Потрясена парадоксальностью ситуации, когда люди, что доказано, не имеют гражданства Украины, фактически находятся в заложниках: их не выпускают к родным и близким", - написала Москалькова в Instagram.

Российская омбудсмен заявила, что планирует обратиться к руководству компетентных органов Украины с просьбой освободить моряков.

По данным СМИ, экипаж судна - десять человек - жители Керчи, которые получили российские паспорта.

Капитана судна Владимира Горбенко обвиняют в незаконном пересечении границы с аннексированным Крымом, за что ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Судно данный момент арестовано и находится в порту Бердянска в Запорожской области.

В 2014 году, после аннексии Россией Крыма, правительство Украины официально объявило о закрытии всех морских портов и терминалов на полуострове. Пребывание судов под иностранными флагами в крымской гавани является нарушением законов Украины и предусматривает уголовную ответственность.

Очередная попытка увидеть Сущенко

Копірайт зображення Facebook/ denisovaombudsman

Между тем, уполномоченная по правам человека Украины Людмила Денисова сообщила, что пытается попасть к украинскому журналисту Роману Сущенко.

Как написала она в Facebook, "консульский запрос на мое посещение Романа Сущенко до сих пор на рассмотрении".

По ее словам, ей пообещали, что решение будет во вторник.

Копірайт зображення https://www.facebook.com/denisovaombudsman/ Image caption 18 июня Денисову не пустили к Роману Сущенко

Неделю назад Денисова уже пыталась посетить Сущенко.

По ее словам, у нее было разрешение на встречу от Московского городского суда, однако попасть в заведение, где содержат Сущенко, так и не смогла.

4 июня российский суд признал Романа Сущенко виновным в шпионаже и приговорил к 12-ти годам колонии строгого режима.

Защита Сущенко считает решение политически мотивированным и планирует его обжаловать.

44-й день голодания Сенцова

Копірайт зображення Getty Images Image caption Олег Сенцов обещает продолжать голодовку до победного конца

Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила в Киеве, что по возвращении в Россию планирует посетить осужденного там украинского режиссера Олега Сенцова.

По ее словам она "обратилась к руководителю пенитенциарной системы, чтобы (к Сенцову, - Ред.) был допуск врачей, которых предложат адвокаты и родственники".

Хотя и утверждает, что Сенцов "не хочет встречаться ни с какими врачами".

Также Москалькова заявила, что "не видит смертельной опасности" в состоянии господина Сенцова из-за голодовки.

"Но 40 дней голодания - это серьезно", - сказала омбудсмен РФ.

В свою очередь омбудсмен Украины Денисова заявила, что в информации, получаемой о состоянии здоровья Олега Сенцова - "сплошные разногласия".

"В видеосвязи с Олегом Сенцовым мне отказали. Фото не предоставляют. Вся эта противоречивая информация вынуждает относиться к ней с большим недоверием. Очевидно только то, что от нас скрывают истинное положение здоровья Олега", - написала Денисова в Facebook.

Также Денисова заявила, что требует "немедленного доступа к человеку, который 44 дня голодает и сейчас находится на грани жизни и смерти".

Сотрудники ФСБ РФ задержали Сенцова в Крыму весной 2014 года. Его перевезли в Россию, где судили по обвинению в организации терактов и поджогов.

Российский суд в августе 2015 года приговорил его к 20-ти годам заключения. Сенцов все обвинения отвергает и заявлял о пытках.

Договоренности о визитах

Копірайт зображення https://www.facebook.com/denisovaombudsman/

О визитах омбудсменов России и Украины договорились президенты двух стран во время телефонного разговора 9 июня.

Но с самого начала поездки начались проблемы: Денисова жаловалась на действия российских коллег.

15 июня ее не пустили в колонию к украинцу Олегу Сенцову.

Как рассказала Денисова в своем Facebook, руководство колонии отказало ей в визите без объяснения, а также не предоставило информации о состоянии Сенцова.

Впоследствии российская омбудсмен Москалькова вообще заявила, что Людмила Денисова находится на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, нарушая достигнутые договоренности.

16 июня Людмилу Денисову не допустили к украинцу Николаю Карпюку, который находится в российской тюрьме "Владимирский централ".

Николая Карпюка в России приговорили к 22 годам заключения по обвинению в участии в боевых действиях в Чечне в 90-х годах. Свою вину он не признает.

18 июня Людмила Денисова встретилась с коллегой из РФ Татьяной Москальковой, после чего омбудсмены заявили, что согласовали новый график посещения заключенных.

В целом украинская сторона указывает, что в российских и крымских тюрьмах находятся 70 украинских политзаключенных.

В украинских тюрьмах, по утверждению Киева, находятся 23 гражданина России, в том числе и задержанные во время боев в Донбассе.

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