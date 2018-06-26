Синхронные визиты к заключенным: Москалькова в Киеве, Денисова - в Москве
В Киев приехала уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Утром она прибыла в Украину поездом.
Между тем, в России продолжается визит украинского омбудсмена Людмилы Денисовой.
- Российская омбудсмен: состояние здоровья Сенцова - удовлетворительное
- Российский омбудсмен посетила задержанных военных
Москалькова заявила о намерении посетить в Киеве Максима Одинцова, которого украинские власти обвиняют в дезертирстве из украинской армии, и встретиться с моряками задержанного судна "Норд".
Денисова сейчас пытается попасть к заключенному украинскому журналисту Роману Сущенко.
Она находится в России уже почти две недели. За это время она пыталась попасть к украинскому режиссеру Олегу Сенцову, который объявил голодовку, однако ей отказали.
Свидание с моряками
В полдень Москалькова сообщила, что встретилась с моряками судна "Норд", арестованного в Азовском море в марте, когда оно шло под российским флагом.
Ранее сообщалось, что моряки находятся в Киеве на территории посольства России.
"Потрясена парадоксальностью ситуации, когда люди, что доказано, не имеют гражданства Украины, фактически находятся в заложниках: их не выпускают к родным и близким", - написала Москалькова в Instagram.
Российская омбудсмен заявила, что планирует обратиться к руководству компетентных органов Украины с просьбой освободить моряков.
По данным СМИ, экипаж судна - десять человек - жители Керчи, которые получили российские паспорта.
Капитана судна Владимира Горбенко обвиняют в незаконном пересечении границы с аннексированным Крымом, за что ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Судно данный момент арестовано и находится в порту Бердянска в Запорожской области.
В 2014 году, после аннексии Россией Крыма, правительство Украины официально объявило о закрытии всех морских портов и терминалов на полуострове. Пребывание судов под иностранными флагами в крымской гавани является нарушением законов Украины и предусматривает уголовную ответственность.
Очередная попытка увидеть Сущенко
Между тем, уполномоченная по правам человека Украины Людмила Денисова сообщила, что пытается попасть к украинскому журналисту Роману Сущенко.
Как написала она в Facebook, "консульский запрос на мое посещение Романа Сущенко до сих пор на рассмотрении".
По ее словам, ей пообещали, что решение будет во вторник.
Неделю назад Денисова уже пыталась посетить Сущенко.
По ее словам, у нее было разрешение на встречу от Московского городского суда, однако попасть в заведение, где содержат Сущенко, так и не смогла.
4 июня российский суд признал Романа Сущенко виновным в шпионаже и приговорил к 12-ти годам колонии строгого режима.
Защита Сущенко считает решение политически мотивированным и планирует его обжаловать.
- "До победного конца": Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку
- Резолюция Европарламента: освободить Сенцова, но без бойкота ЧМ-2018
44-й день голодания Сенцова
Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила в Киеве, что по возвращении в Россию планирует посетить осужденного там украинского режиссера Олега Сенцова.
По ее словам она "обратилась к руководителю пенитенциарной системы, чтобы (к Сенцову, - Ред.) был допуск врачей, которых предложат адвокаты и родственники".
Хотя и утверждает, что Сенцов "не хочет встречаться ни с какими врачами".
Также Москалькова заявила, что "не видит смертельной опасности" в состоянии господина Сенцова из-за голодовки.
"Но 40 дней голодания - это серьезно", - сказала омбудсмен РФ.
- "Он не сломлен": режиссер Куров о встрече с Олегом Сенцовым в колонии
- Что означает "поддерживающая терапия" для Олега Сенцова?
В свою очередь омбудсмен Украины Денисова заявила, что в информации, получаемой о состоянии здоровья Олега Сенцова - "сплошные разногласия".
"В видеосвязи с Олегом Сенцовым мне отказали. Фото не предоставляют. Вся эта противоречивая информация вынуждает относиться к ней с большим недоверием. Очевидно только то, что от нас скрывают истинное положение здоровья Олега", - написала Денисова в Facebook.
Также Денисова заявила, что требует "немедленного доступа к человеку, который 44 дня голодает и сейчас находится на грани жизни и смерти".
Сотрудники ФСБ РФ задержали Сенцова в Крыму весной 2014 года. Его перевезли в Россию, где судили по обвинению в организации терактов и поджогов.
Российский суд в августе 2015 года приговорил его к 20-ти годам заключения. Сенцов все обвинения отвергает и заявлял о пытках.
Договоренности о визитах
О визитах омбудсменов России и Украины договорились президенты двух стран во время телефонного разговора 9 июня.
Но с самого начала поездки начались проблемы: Денисова жаловалась на действия российских коллег.
15 июня ее не пустили в колонию к украинцу Олегу Сенцову.
Как рассказала Денисова в своем Facebook, руководство колонии отказало ей в визите без объяснения, а также не предоставило информации о состоянии Сенцова.
Впоследствии российская омбудсмен Москалькова вообще заявила, что Людмила Денисова находится на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, нарушая достигнутые договоренности.
16 июня Людмилу Денисову не допустили к украинцу Николаю Карпюку, который находится в российской тюрьме "Владимирский централ".
Николая Карпюка в России приговорили к 22 годам заключения по обвинению в участии в боевых действиях в Чечне в 90-х годах. Свою вину он не признает.
18 июня Людмила Денисова встретилась с коллегой из РФ Татьяной Москальковой, после чего омбудсмены заявили, что согласовали новый график посещения заключенных.
- Порошенко и Путин говорили по телефону об украинских заключенных
- Украинец получил 12 лет в России за "подготовку теракта"
В целом украинская сторона указывает, что в российских и крымских тюрьмах находятся 70 украинских политзаключенных.
В украинских тюрьмах, по утверждению Киева, находятся 23 гражданина России, в том числе и задержанные во время боев в Донбассе.