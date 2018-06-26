Молодые женщины не получают удовольствия от секса - исследование

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Почти половина женщин в возрасте от 25 до 34 лет не получают удовольствия от секса, говорит исследование Департамента общественного здоровья Великобритании.

Это первое подобное исследование, которое британское правительство проводит, чтобы лучше регулировать сферу репродуктивного здоровья. В нем приняли участие около 7000 женщин в возрасте от 16 лет.

Как оказалось, удовольствие от секса увеличивается с возрастом: менее трети женщин в возрасте 55-64 лет пожаловались на недостаток приятного секса за последние 12 месяцев.

По словам консультантки по репродуктивному здоровью Сью Манн, "наслаждение от сексуальной жизни - важная составляющая психического и эмоционального здоровья женщин".

"Наши данные показывают, что сексуальное удовольствие - ключевая часть хорошего репродуктивного здоровья, и хотя многие женщины рассказывают о сексуальных проблемах, мало кто из них обращается за помощью".

Социальная стигма

Удовольствие от секса - вторая проблема репродуктивного здоровья, которая заботит британских женщин, свидетельствует исследование.

На первом месте - избегание нежелательной беременности, а на третьем - проблема болезненных менструаций.

Трудность забеременеть - шестая по распространенности проблема у британок. А страх подхватить инфекцию, передающуюся половым путем - седьмая.

При этом эти проблемы беспокоят женщин по-разному в зависимости от возраста.

Среди других находок:

Большинство сексуально активных женщин используют по меньшей мере одно средство контрацепции.

Около трети из них используют для контрацепции противозачаточные спирали или имплантаты.

Еще треть - употребляют противозачаточные таблетки.

Кондомы - также популярны, но их используют не так регулярно.

Больше за контрацепцией следят женщины в возрасте от 16 до 24 лет. В этой возрастной категории тех, кто не использует никакие популярные контрацептивные средства - всего 12%, по сравнению с 33% в категории 35-44 года и 45% в категории 45-54 года.

Около трети женщин в последние 12 месяцев имели проблемы с репродуктивным здоровьем: болезненные менструации, проблемы с фертильностью или менопаузу.

При этом подробные интервью обнаруживали, что у многих эти проблемы влияли на повседневную жизнь, хотя многие скрывали их от коллег по работе.

"Наше исследование показывает, что разговоры о репродуктивном здоровье все еще связаны со стигмой, которая является барьером для помощи", - отмечает Сью Манн.

И добавляет: "Это, в частности, касается работы, где женщины не чувствуют себя достаточно комфортно, чтобы обсуждать со своими руководителями истинные причины больничных. Мы хотим расширить возможности женщин узнавать больше об их репродуктивном здоровье и чувствовать себя более уверенно, говоря об этом".

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