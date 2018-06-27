Сделано в Америке: как повздорили Трамп и Harley-Davidson

Копірайт зображення Getty Images Image caption Harley-Davidson считается одним из главных символов Америки

В США разгорается скандал из-за решения легендарного производителя мотоциклов Harley-Davidson перенести часть производства из Америки. Причина - "торговая война" и обмен пошлинами между США и остальным миром. Президент Дональд Трамп считает, что мотоциклы должны производиться только в США - и обещает компании "начало конца".

Harley-Davidson против "торговых войн"

Компания Harley-Davidson в ответ на недавнее решение Евросоюза повысить пошлины на американский импорт, в том числе на бурбон, апельсиновый сок и мотоциклы, решила принять меры и перенести часть производства за пределы США.

Введение дополнительной пошлины на американские товары стало, в свою очередь, ответом на повышение тарифов на импорт стали и алюминия в США.

Harley-Davidson заявила, что прирост затрат является существенным бременем. Из-за европейских пошлин, а также тарифов Трампа на импорт стали и алюминия в США, мотоциклы в Европе подорожают на 2200 долларов. Это принесет производителю мотоциклов убыток в 30-45 миллионов долларов только в 2018 году.

В частности, Harley-Davidson строит завод в Таиланде. Эти планы, утверждают в компании, появились после того, как еще в январе 2017 года Трамп подписал указ о выходе США из Транстихоокеанского партнерства. Таким образом, Harley-Davidson, также производящий мотоциклы на заводах Австралии, Бразилии и Индии, хотел снизить расходы в азиатских странах. Помимо этих заводов у компании есть четыре предприятия в США.

Трамп против харлеев

Трамп заявил, что появление нового завода Harley-Davidson за пределами США свидетельствует о капитуляции и начале конца.

"Нельзя производить Harley-Davidson в другой стране, никогда! Их работники и клиенты уже очень на них озлоблены. Смотрите, если они переедут, это будет началом конца - они капитулируют, они уходят! Исчезнет дух (компании), и они начнут платить налоги, как никогда ранее", - написал он в своем "Твиттере".

Трамп начал обвинять Harley-Davidson в решении перенести часть производства в Таиланд еще до того, как началось торговое противостояние между США и ЕС. По его словам, компания использовала введение дополнительной пошлины как повод.

Копірайт зображення AFP Image caption Трамп уверен, что производить легендарные мотоциклы нужно лишь в США

В Twitter Трамп заявил, что Harley-Davidson, возможно, не сможет продавать в США произведенные в Таиланде мотоциклы, не заплатив огромные налоги.

Он выразил удивление тому, что компания стала первой, кто выбросил белый флаг, добавив: "Я за них очень упорно боролся".

Также он сказал, что новой системой пошлин США открывают новые рынки. Он отметил, что власти заканчивают изучение вопроса о введении пошлин на автомобили, импортируемые из ЕС. Ранее Трамп пригрозил ввести 20-процентную пошлину на производимые в ЕС автомобили, если Евросоюз введет ответные пошлины.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, выступая перед журналистами, сказала, что ЕС пытается наказать американских работников при помощи несправедливой и дискриминирующей торговой политики.

"Президент Трамп продолжит добиваться свободной, честной и выгодной для всех торговли и надеется, что ЕС присоединится к нам", - сказала Сандерс.

Копірайт зображення Reuters Image caption Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что Трамп продолжит свою торговую политику

Сделано не в Америке

Harley-Davidson намерена увеличить инвестиции в заводы за пределами США, но производитель пока не раскрыл, какие конкретно заводы получат дополнительное финансирование. Компания предполагает, что на увеличение производства потребуется от девяти до 18 месяцев.

В 2017 году компания продала почти 40 тысяч мотоциклов в Европе. Она планирует взять дополнительные затраты на себя, а не поднимать цены на свою продукцию, чтобы не пострадали продажи.

Некоторые американские профсоюзы не поддержали решение Harley-Davidson. Международная ассоциация механиков и рабочих авиакосмической промышленности, членами которой являются некоторые сотрудники компании, заявила, что ее решение соответствует политике производителя об открытии новых заводов за границей.

"Прибегнет ли Harley к оправданию, чтобы вывести рабочие места за границу? - заявил глава профсоюза Роберт Мартинез. - Понимает ли вообще Harley, что означает "Сделано в Америке"?" Профсоюз перед этим поддержал введение пошлин Трампом.

Копірайт зображення Reuters Image caption В 2017 году в Европе было продано почти 40 тыс. мотоциклов Harley-Davidson

Профсоюз сталеваров, в который также входят работники Harley-Davidson, тоже поддержал повышение пошлин. Организация заявила, что пока не знает, как решение компании отразится на рабочих местах.

"На производство и рабочие места работников Harley-Davidson в США влияют продажи внутри страны", - сказал представитель профсоюза Майкл Болтон. По его словам, компании необходимо сосредоточиться на производстве в США, если она хочет продолжить позиционировать как культовый американский бренд.

Решение Harley-Davidson стало одним из самых значительных последствий в торговом противостоянии, начавшемся после подписания Трампом указа о повышении тарифов на импорт стали и алюминия.

Трамп говорит, что пошлины необходимы для защиты сталелитейной и алюминиевой индустрии США, которые, по его словам, играют важную роль для национальной безопасности.

Эта мера привела к ответным действиям со стороны ЕС, Канады, Мексики, Индии и других стран в то время, как затраты американских металлопроизводителей выросли.

Многие американские компании предупредили, что продолжение торгового противостояния может привести к серьезным последствиям.

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