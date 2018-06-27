Церковь раскритиковали за "ужасную" реставрацию скульптуры
Капля краски может сделать многое для улучшения однообразного интерьера, однако когда речь идет об исторических скульптурах, лучше оставить реставрационную работу экспертам.
Это поняли в одной из церквей Испании после того, как наняли учителя искусств и ремесел для реставрации деревянной скульптуры святого Георгия, созданной в XVI веке.
На фотографиях результатов его работы, которые распространили пользователи соцсетей, можно увидеть воина с розовым лицом и яркими цветными доспехами.
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Чиновники уже назвали эту попытку реставрации "ужасающей".
"Мы больше не можем терпеть нападения на наше культурное наследие", - говорится в заявлении Испанской ассоциации сохранения искусства (ACRE). "Это показывает страшный недостаток подготовки, необходимой для такой работы".
Священник прихода в городке Эстелла хотел почистить скульптуру и не собирался ее реставрировать, сообщает информационное агентство Efe.
Но этот шаг разгневал местных чиновников, которые требуют объяснить, почему им не сообщили о планах церкви.
"Ни парламенту, ни региональному правительству Наварры ничего не сообщили", - подчеркнул мэр Эстеллы Колд Леос в комментарии The Guardian.
"Они использовали штукатурку и неправильный вид краски, и возможно, что оригинальные слои краски были утрачены. Это экспертная работа, которую должны выполнять эксперты", - сказал он.
Группа, ответственная за проект - "Кармаколор", как сообщается, загрузила в Facebook видео, которое отражает каждый этап "реставрации". Позже его удалили.
"Какая великая утрата", - так один из пользователей Facebook прокомментировал фотографию скульптуры. "Приговоры к тюремному заключению будут препятствовать нападениям на наше наследие", - сказал другой.
Другие сравнивают этот случай с печально известной попыткой восстановить фреску Иисуса Христа в Ecce Homo ("Вот человек!") в 2012 году.
В 2012 году пожилая прихожанка Сесилия Хименес взялась за реставрацию произведения искусства XIX века, состояние которого ухудшалось вследствие воздействия влаги. Результатом ее стараний стали насмешки и название "Обезьяна Христос" для отреставрированной фрески.
В то же время ее усилия привлекли в город тысячи посетителей, которые хотели увидеть "реставрацию", и она даже смогла провести выставку своих произведений.