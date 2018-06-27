В США ребенок нашел в диване Ikea пистолет и выстрелил

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В американском штате Индиана шестилетний ребенок нашел в диване Ikea пистолет и выстрелил из него, сообщает местная полиция.

Один из покупателей сел в магазине на диван, чтобы испытать его, и в это время оружие выпало на диванную подушку.

При этом владелец пистолета говорит, что не заметил, как потерял его.

В результате инцидента никто не пострадал и никого не арестовали.

Компания Ikea выразила "искренние извинения" семье ребенка.

"Мужчина сел, и пистолет каким-то образом выпал. Когда же он встал, не понял, что потерял оружие", - сказал представитель местной полиции Том Уэгер изданию Washington Post.

Копірайт зображення Getty Images

Покупатель продолжал ходить по магазину, а понял, что оружия нет, только тогда, когда услышал выстрел.

По данным полиции, ребенок нашел пистолет и, несколько минут поиграв с ним, выстрелил в подушку.

"Как только владелец оружия осознал, что в магазине возник переполох, то быстро заявил о себе... и полностью сотрудничал со следствием", - заявили в полиции.

В своем заявлении компания Ikea говорит, что для нее "безопасность потребителей и сотрудников является приоритетом".

Также компания сообщила, что "исповедует политику "без оружия" в своих магазинах, чтобы предотвратить подобные ситуации".

Быть болваном - не является уголовным преступлением в штате Индиана и в большинстве других мест Гай Релфорд, адвокат

Шведский мебельный гигант продолжил работу после этого инцидента, расследование продолжается.

Адвокат Гай Релфорд сообщил местной программе WTTV News, что владельцу оружия вряд ли предъявят какие-то обвинения.

По его словам, нарушения политики компании "без оружия" не противоречит законодательству.

"Быть болваном - не является уголовным преступлением в штате Индиана и в большинстве других мест", - сказал г-н Релфорд.

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