Шестерых украинских моряков полтора года не выпускали из Греции
В Украину вернулись шестеро моряков судна RS 300-97, которых более полутора лет назад задержали в Греции по подозрению в контрабанде.
Информацию о возвращении украинцев разместил в Twitter министр иностранных дел Павел Климкин.
По его словам, моряки вернулись ночью.
"Длительная, сложная, но результативная работа консулов. Работаем, чтобы другие тоже вернулись к своим родным и близким", - написал министр.
Как сообщали СМИ, 21 ноября 2016 года украинское рыбацкое судно с семью моряками на борту потеряло ход из-за механической поломки и два дня дрейфовало в Средиземном море.
Затем российский военный корабль "Вице-адмирал Кулаков" помог ему добраться до порта Ханья на греческом острове Крит.
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Там греческие власти заподозрили украинский экипаж в контрабанде сигарет.
Как сообщал ранее заместитель директора Департамента консульской службы МИД Василий Кирилич, члены экипажа в Греции не были арестованы или задержаны.
Они проживали на своем судне без паспортов, но с разрешением посещать город.
На судне они должны были находиться до завершения следственных действий и окончательного решения суда по делу о перевозке груза.
Было ли ринято такое решение, пока не сообщается.