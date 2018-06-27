Шестерых украинских моряков полтора года не выпускали из Греции

Копірайт зображення Getty Images Image caption Судно отбуксировали в порт Ханья на греческом острове Крит

В Украину вернулись шестеро моряков судна RS 300-97, которых более полутора лет назад задержали в Греции по подозрению в контрабанде.

Информацию о возвращении украинцев разместил в Twitter министр иностранных дел Павел Климкин.

По его словам, моряки вернулись ночью.

Skip Twitter post by @PavloKlimkin Гарна ранкова новина: 6 українських моряків судна RS 300-97, які понад півтора року перебували під забороною виїзду з Греції, повернулися цієї ночі до України. Тривала, складна, але результативна робота консулів. Працюємо, щоб інші також повернулися до своїх рідних та близьких. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 27 июня 2018 г.

"Длительная, сложная, но результативная работа консулов. Работаем, чтобы другие тоже вернулись к своим родным и близким", - написал министр.

Как сообщали СМИ, 21 ноября 2016 года украинское рыбацкое судно с семью моряками на борту потеряло ход из-за механической поломки и два дня дрейфовало в Средиземном море.

Затем российский военный корабль "Вице-адмирал Кулаков" помог ему добраться до порта Ханья на греческом острове Крит.

Там греческие власти заподозрили украинский экипаж в контрабанде сигарет.

Как сообщал ранее заместитель директора Департамента консульской службы МИД Василий Кирилич, члены экипажа в Греции не были арестованы или задержаны.

Они проживали на своем судне без паспортов, но с разрешением посещать город.

На судне они должны были находиться до завершения следственных действий и окончательного решения суда по делу о перевозке груза.

Было ли ринято такое решение, пока не сообщается.

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