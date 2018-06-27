"Рассказ служанки" продлят на 10 сезонов. Зачем?

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Американский сериал "Рассказ служанки" может растянуться на 10 сезонов, сообщает онлайн-платформа Hulu.

Первые серии антиутопической драмы базируются на романе Маргарет Этвуд 1985 года, но уже во втором сезоне сюжет сериала вышел за пределы книги.

Сценаристы уже начали работать над третьим сезоном, а исполнительный директор ресурса Hulu Рэнди Фрир заявил, что съемки могут продлить.

"Поскольку проект успешный, я надеюсь, что будет 10 сезонов "Рассказа служанки", - сказал он изданию Variety.

Согласно информации, писатели уже работают над сценарием третьего сезона.

"В ходе творческого процесса определят, будут ли четвертый и пятый сезоны", - сказал Рэнди Фрир.

Первый сезон сериала, который показал Channel 4 в Великобритании, получил пять телевизионных наград "Эмми" в прошлом году. Среди них - за лучший драматический сериал и лучшую игру актрисы Элизабет Мосс.

Но не обязательно продолжение съемок сериала может быть к лучшему.

Копірайт зображення Getty Images for Hulu Image caption Сериал "Рассказ служанки" получил пять наград "Эмми" в прошлом году

Представитель британского культурного журнала The New Statesman Каролина Крэмптон заявила, что ей "абсолютно не нравится" идея снять еще восемь сезонов этого сериала.

"Честно говоря, я еле смирилась с тем, что они сделали второй сезон", - сказала она.

Г-жа Крэмптон считает, что следует понимать причину, почему люди полюбили первый сезон фильма и эту книгу, - потому что она имела очень хорошо выстроенную структуру сюжета. По ее мнению, если этот сюжет подошел к естественному финалу, история завершилась.

"Поэтому не всегда следует продолжать сериал только потому, что люди смотрят", - добавила она.

У телевизионной "верхушки" есть большой соблазн продолжать проект по коммерческим причинам.

История телевизионной награды "Эмми" демонстрирует, как уже после второго сезона сериалы теряют в качестве.

В частности, такими сериалами стали американские "Хор", "Симпсоны", "Потерянные" и "Мир Дикого Запада".

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Некоторым сериалам удалось сохранить качество и в последующих сезонах и получать все больше наград.

В частности, это "Игра престолов", финальный сезон которой выйдет в 2019 году. При этом рейтинги сериала и уровень одержимости ним растут с каждым сезоном.

Также в этот список входят американские сериалы "Закон и порядок" и "Провода", а также британский научно-фантастический сериал "Доктор Кто".

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