Копірайт зображення Facebook Image caption Facebook надеялся предложить новый вид связи с воздуха, которую должен был обеспечить флот беспилотников

Facebook отказывается от своего плана по созданию беспилотников, которые распространяли бы интернет с воздуха.

Проект "Акила" (Aquila), который впервые анонсировали в 2014 году, не смог обеспечить достаточную продолжительность полета по сравнению с конкурентами, в частности Google.

Во время одного из тестов летательный аппарат Facebook разбил крыло в ходе посадки.

Во вторник компания заявила, что вместо этого будет сотрудничать с такими фирмами, как Airbus, чтобы привлечь как можно больше людей к интернету.

Это решение означает закрытие базы в британском Бриджвотери, которая занималась внедрением этой технологии.

"Было увлекательно видеть, что ведущие компании в аэрокосмической отрасли также начинают инвестировать в эту технологию, включая проектирование и строительство новых высотных самолетов", - пишет Яэл Магуйр, директор Facebook по инженерным разработкам.

"Учитывая это, мы решили больше не разрабатывать и не строить собственный летательный аппарат".

Проект "Акила" имел размах крыла как у Boeing 737 и весил как типичный семейный автомобиль.

В нем использовалась солнечная энергия для питания в течение дня и батареи - в ночное время.

Тем не менее, достижения Facebook были значительно скромнее проекта Loon, в котором вместо дронов используют высокоскоростные воздушные шары. Такую технологию разработала экспериментальная подгруппа X компании Alphabet Google.

Копірайт зображення Alphabet Image caption Оборудование, установленное в воздушных шарах, позволяет сформировать воздушную сеть

В воздушных шарах установлено телекоммуникационное оборудование, которое позволяет сформировать воздушную сеть

Проект воздушных шаров Loon налетал на испытаниях около 25 млн км, с самым длительным полетом почти 190 дней.

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В 2017 году эти воздушные шары использовали для доступа в интернет жители опустошенного ураганом Пуэрто-Рико.

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