Почему Facebook отказывается от "воздушного" Интернета
Facebook отказывается от своего плана по созданию беспилотников, которые распространяли бы интернет с воздуха.
Проект "Акила" (Aquila), который впервые анонсировали в 2014 году, не смог обеспечить достаточную продолжительность полета по сравнению с конкурентами, в частности Google.
Во время одного из тестов летательный аппарат Facebook разбил крыло в ходе посадки.
Во вторник компания заявила, что вместо этого будет сотрудничать с такими фирмами, как Airbus, чтобы привлечь как можно больше людей к интернету.
Это решение означает закрытие базы в британском Бриджвотери, которая занималась внедрением этой технологии.
"Было увлекательно видеть, что ведущие компании в аэрокосмической отрасли также начинают инвестировать в эту технологию, включая проектирование и строительство новых высотных самолетов", - пишет Яэл Магуйр, директор Facebook по инженерным разработкам.
"Учитывая это, мы решили больше не разрабатывать и не строить собственный летательный аппарат".
Проект "Акила" имел размах крыла как у Boeing 737 и весил как типичный семейный автомобиль.
В нем использовалась солнечная энергия для питания в течение дня и батареи - в ночное время.
Тем не менее, достижения Facebook были значительно скромнее проекта Loon, в котором вместо дронов используют высокоскоростные воздушные шары. Такую технологию разработала экспериментальная подгруппа X компании Alphabet Google.
В воздушных шарах установлено телекоммуникационное оборудование, которое позволяет сформировать воздушную сеть
Проект воздушных шаров Loon налетал на испытаниях около 25 млн км, с самым длительным полетом почти 190 дней.
В 2017 году эти воздушные шары использовали для доступа в интернет жители опустошенного ураганом Пуэрто-Рико.