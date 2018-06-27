Марадона: "Со мной все в порядке"

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Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона заявил, что чувствует себя "прекрасно" после того, как ему стало плохо во время вчерашнего матча между сборными Аргентины и Нигерии.

57-летнего Марадону обследовали врачи. Сам он сообщил, что у него "сильно болела шея".

Марадона разместил в соцсетях фото с врачами в перерыве матча, закончившегося со счетом 2: 1 в пользу Аргентины. В то же время он отрицал, что его отправили в больницу.

"Я хочу сказать всем, что со мной все в порядке", - говорится в его сообщении в Instagram.

"Меня осмотрел врач, и он рекомендовал мне идти домой во втором тайме, но я хотел остаться, потому что мы рисковали всем. Как я мог пойти?" - отметил Диего Марадона.

Победа Аргентины над Нигерией означает, что команда попала в четвертьфинал чемпионата мира, где она в субботу сыграет со сборной Франции.

На видео, опубликованном в интернете, видно, как Марадона пытается встать с места после окончания матча, и ему это удается с помощью друзей. ВВС Sport узнала, что позже он сел на рейс в Москву.

Когда счет в матче был 1: 1, его заметили со слезами на глазах - такой результат мог привести к краху попыток Аргентины пройти в четвертьфинал.

После того, как Рохо забил победный гол Аргентины в игре, Диего Марадона начал активно жестикулировать.

Марадона играл за сборную Аргентины с 1977 по 1994 год. Он принимал участие в 91 матче, забил 34 гола, а в 1986 году был капитаном аргентинской сборной во время ее победы на Чемпионате мира. В 2008-2010 годах он был тренером аргентинцев.

"Ему нравится быть карикатурой на самого себя"

Бывший агент Марадоны Джон Смит в интервью BBC Radio 5

Диего - действительно человек с большой энергией и всегда был таким. Когда я был вместе с ним в 80-90-х годах, он был очень жизнерадостным, однако его проблема сейчас в том, что он не спит. Диего принимает снотворное, и когда он смешивает его с другими веществами в течение дня, например, с алкоголем, это влияет на него.

В определенной степени ему нравится быть карикатурой на самого себя. Я понимаю, почему люди критикуют его, но глубоко в сердце это хороший, заботливый человек.

Он - как воплощение полнокровной жизни.

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