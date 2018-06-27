В Польше изменили скандальный закон: мнение Израиля учли, Украины - нет

Копірайт зображення Getty Images Image caption Польский закон разозлил граждан Израиля, которые пережили Холокост

Польский Сейм принял поправки к контроверсийному закону об Институте национальной памяти.

Принятый в этом году в Польше закон, устанавливающий уголовную ответственность за обвинения страны в сотрудничестве с нацистами в годы войны, вызвал бурное негодование в Израиле и США. Признанному виновном в таком преступлении в Польше грозит тюремное заключение сроком до трёх лет.

В среду, спустя пять месяцев после принятия закона, премьер-министр страны Матеуш Моравецкий заявил, что уголовную ответственность по этой статье необходимо отменить.

Украина, Израиль и США возмущены новым польским законом о Холокосте

Предложенная премьером поправка к закону о Холокосте быстро получила одобрение нижней палаты парламента и теперь направляется для обсуждения в сенат.

"Закон принимался для защиты доброго имени Польши, он будет действовать и впредь, но теперь должен предусматривать гражданскую, а не уголовную ответственность", - заявил во время выступления по радио глава канцелярии премьера Михал Дворжик.

Подписав этот закон в феврале, президент Польши Анджей Дуда немедленно столкнулся с многочисленными возражениями и направил его для обсуждения в Конституционный трибунал, фактически приостановив действие нового закона.

Президент Израиля Реувен Ривлин публично осудил польский закон о Холокосте, заявив своему польскому коллеге, что, хотя многие поляки сражались против нацистов во время Второй мировой войны, нельзя отрицать, что Польша приложила руку к истреблению евреев во время Холокоста.

Признав необходимость внесения изменений в законодательство, польское правительство, тем не менее, настаивает на том, что закон о Холокосте уже произвел необходимый эффект - и теперь никто не сможет использовать фразу "Польские лагеря смерти" безответственно и в клеветнических целях.

О чем говорится в Законе?

В законе о польском Институте национальной памяти говорится:

"Тот, кто обвиняет публично и вопреки фактам польскую нацию или польское государство в ответственности или соучастии в нацистских преступлениях, совершенных Третьим немецким рейхом... должны быть оштрафованы или наказаны в виде лишения свободы на срок до трех лет".

Однако отмечается, что человек "не совершает преступления, если он или она совершает такой акт как часть художественной или научной деятельности".

Принятая в январе редакция закона также дополнила список преступлений, которые изучает и расследует польский Институт национальной памяти, теми, которые совершили "украинские националисты" и "члены украинских организаций, сотрудничавших с Третьим Рейхом". Это должно касаться периода между 1925 и 1950 годом.

В этом законе содержится и конкретный перечень преступлений:

• Использование насилия и террора украинскими националистами (очевидно, речь идет об убийствах польских должностных лиц во Львове членами ОУН(б) в 1930-х годах)

• Участие в преступлениях Холокоста;

• Массовые убийства поляков на Волыни и на территории Восточной Малой Польши (так польские законодатели назвали Галичину) в 1943-1944 годах.

Копірайт зображення УНІАН Image caption Украинские националисты протестовали против нового польского закона зимой

Почему Польша пошла на уступки

Как сообщает корреспондент ВВС в Варшаве Адам Истон, закон разработали, чтобы предотвратить распространение в СМИ оскорбительного и неточного термина "польские лагеря смерти".

Во время Второй мировой войны Польшу полностью оккупировали нацисты. 5 млн польских граждан погибли, из них 3 млн - этнические евреи. Именно нацистская оккупационная власть создала и руководила концлагерями на территории Польши.

Правительство Матеуша Моравецкого оправдывало закон, отметив, что хотя некоторые поляки участвовали в преступлениях против своих соседей-евреев, Польша не существовала как суверенное государство во время нацистской и советской оккупации. Поэтому она не может нести ответственности за преступления этих режимов.

Возмущение законом было неожиданностью для польского правительства. Два ведущих польских союзника Израиль и США рассматривали это как попытку отказаться от исторической истины.

Закон также спровоцировал кратковременный взрыв антисемитских высказываний в социальных сетях в Польше.

Копірайт зображення Reuters Image caption Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отметил, что правительство должно учитывать международный контекст закона

Однако вред от этого закона для отношений с США и Израилем заставил польское правительство пойти на уступки. Варшава уже конфликтует с ЕС по целому перечню вопросов, и не хочет конфликтовать еще и с США.

США гарантируют безопасность Польши и разместили в рамках НАТО военный контингент в стране. Кроме того, во время недавнего визита в США президент Польши Дуда не получил возможности встретиться с президентом Дональдом Трампом.

Премьер-министр Матеуш Моравецкий отметил, что он все также считает, что те, кто возлагает на Польшу ответственность за нацистские преступления, заслуживают тюремного заключения. Но он признал, что его правительство должно учитывать международный контекст.

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