Чемпион мира по футболу Германия вылетает из ЧМ-2018

  • 27 июня 2018
Німець Копірайт зображення Getty Images
Image caption Немецкие футболисты шокированы результатом матча с Кореей

Германия проиграла сборной Южной Кореи со счетом 0: 2 и потеряла титул чемпиона мира.

Два гола немецкие футболисты пропустили на последних минутах матча.

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