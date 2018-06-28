3 военных погибли, 3 ранены за сутки на Донбассе

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За сутки в районе проведения операции Объединенных сил погибли трое украинских военных, еще трое были ранены, - сообщает штаб ООС.

Согласно сообщению, ситуация обострилась вечером, когда боевики применили гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Всего из 32 обстрелов в сутки - четыре были из тяжелого оружия.

Наибольшему количеству обстрелов подверглись позиции украинских военных на Мариупольском направлении.

Здесь были применены минометы, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие, а также противотанковые управляемые ракеты.

Из-за минометного обстрела города Железное пострадали двое гражданских, - также сообщают в штабе ООС.

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