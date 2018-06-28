В День Конституции президент напомнил о намерениях внести поправку о ЕС и НАТО

Копірайт зображення PresIDENT.GOV.UA

Как заявил Петр Порошенко, в ближайшее время он будет инициировать внесение изменений в Конституцию, которые должны закрепить стремление Украины к членству в ЕС и НАТО.

Это заявление президент Украины сделал во время выступления по случаю Дня Конституции.

Президент Порошенко также сообщил об этом в своем Twitter:

"Подам в Верховную Раду обещанную поправку в преамбулу Конституции, которая закрепит две наши стратегические цели, тесно связанные друг с другом - вступление в Евросоюз и членство в НАТО".

По словам президента, "европейская и евроатлантическая интеграция четко соответствуют национальным интересам Украины", и их поддерживает большинство граждан Украины.

Вместе с тем, Петр Порошенко отметил, что "существует очевидная угроза ревизии европейской и евроатлантической стратегии под влиянием различных внешних и внутренних обстоятельств".

Президент также напомнил депутатам о договоренности об отмене их неприкосновенности:

"Требую результативного голосования в триста голосов, и это должно произойти в этом году".

Петр Порошенко напомнил и о планах о сужении президентских полномочий и предоставлении больших полномочий местной власти:

"Потерю Президентом ряда полномочий предполагает и проект изменений в Конституцию в части децентрализации. Он проголосован в первом чтении, и ждет второго чтения, которое в силу определенных обстоятельств связано с установлением устойчивого мира на Донбассе".

Кроме того, президент попросил Конституционную комиссию активизировать работу над изменениями в Конституцию о создании в Крыму национальной автономии крымских татар в составе суверенной Украины.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram