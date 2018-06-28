Российская омбудсмен посетила Сенцова. Украинскую - не пускают

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Российская омбудсмен Татьяна Москалькова посетила украинского режиссера Олега Сенцова в колонии №8 в городе Лабытнанги. Об этом сообщает агентство "Інтерфакс".

"У меня состоялась встреча с Сенцовым, она была довольно длительной, где-то около часа", - рассказала она.

"Его состояние здоровья в целом удовлетворительное, но все равно остается беспокойство о развитии событий, поскольку 46-й день голодания, а это всегда требует большого внимания", - цитирует слова Москальковой "Интерфакс".

При этом она заявила, что никаких жалоб на здоровье или условия содержания он не высказывал.

Ранее в этот день в колонию в Лабытнанги прибыла украинская омбудсмен Людмила Денисонва, консул Украины в Екатеринбурге и украинские журналисты - их в колонию пускать отказались.

Как сообщили в пресс-службе украинского омбудсмена, Денисова прождала разрешения на визит Сенцова более 6 часов.

"В это же время в колонии находилась Омбудсмен РФ Татьяна Москалькова, которая отказалась общаться с Людмилой Денисовой, или каким-либо образом объяснять ситуацию. После определенного времени пребывания на территории колонии Омбудсмен РФ уехала, не предоставив никакой информации об Олеге Сенцове", - заявили у Денисовой.

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