Путин и Трамп встретятся 16 июля в Хельсинки. О чем будут говорить?

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Президент США Дональд Трамп встретится с российским президентом Владимиром Путиным 16 июля в Хельсинки - об этом объявили в Кремле и в Белом доме.

"В ходе переговоров предполагается обсудить текущее состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, а также актуальные вопросы международной повестки дня", - сказано в сообщении Кремля.

"Лидеры двух стран обсудят отношения между Россией и США и ряд вопросов национальной безопасности", - говорится в заявлении Белого дома, опубликованного синхронно с Москвой.

Таким образом, первый саммит Россия-США с участием Путина и Трампа состоится на следующий день после того, как в Москве пройдет финал чемпионата мира по футболу. До этого президент США примет участие в саммите НАТО, который пройдет в Брюсселе 11-12 июля, а затем 13 июля поедет в Лондон.

"Финляндия всегда готова предоставить хороший сервис, если ее об этом попросят", - приводил ранее слова президента страны Саули Ниинисте Twitter его канцелярии.

Город и день встречи согласовали накануне - во время визита в Москву советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона. Он в среду подтвердил, что целью его визита была именно организация встречи двух президентов.

Болтон заявил, что среди тем саммита США-Россия, скорее всего, будет ситуация с Крымом, расследование катастрофы малайзийского "Боинга", вероятное вмешательство Москвы в американские выборы и вопрос о перспективах возвращения России в "Большую восьмерку", который ранее поднимал Трамп.

"Мы не ожидаем каких-то конкретных результатов от этой встречи, - оговорился при этом советник президента США - поскольку очень долгое время прошло без официального саммита между руководителями наших двух стран".

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