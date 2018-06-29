Лидеры ЕС достигли согласия в отношении мигрантов. Почему саммит продолжался всю ночь?

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Лидеры Европейского Союза достигли соглашения по мигрантам после почти десятичасовых переговоров на саммите в Брюсселе.

Италия, в которую попадают тысячи мигрантов в основном из Африки, угрожала ветировать результаты саммита, если не получит помощи по этому вопросу.

Тяжелые переговоры продолжались до утра пятницы для достижения компромисса.

В результате лидеры достигли согласия по созданию новых миграционных центров в странах ЕС на "добровольной" основе.

Согласно тексту достигнутого соглашения, эти центры будут определять, кто настоящие беженцы, а кто - нелегальные мигранты, которых вернут.

Однако, пока непонятно, какие страны добровольно создадут такие центры.

Совместное соглашение также предусматривает ограничение движения мигрантов между странами Евросоюза.

"После этого саммита Европа стала более ответственной и предлагает больше солидарности в этом вопросе. Сегодня Италия уже не одна", - заявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

Канцлер Германии Ангела Меркель прибыла на саммит с позицией, что ЕС нужно масштабное соглашение в отношении беженцев, чтобы предотвратить политический кризис в ее стране.

Пока не ясно, достаточно ли тех мер, которые согласовали на саммите. Госпожа Меркель сообщила журналистам, что после завершения переговоров Евросоюзу еще предстоит много сделать, чтобы преодолеть разногласия.

По ее словам, вопросы миграции могут стать определяющим моментом для ЕС.

28 стран Евросоюза также договорились усилить контроль на внешних границах и увеличить финансовые ресурсы для Турции и Северной Африки.

В частности, планируется создать лагерь для беженцев в одной из североафриканских стран.

В соглашении также отмечается, что существует настоятельная необходимость активизировать усилия для "предотвращения развития новых морских или сухопутных маршрутов" в Европу.

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