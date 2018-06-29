Два дня до перемирия: число погибших военных растет

Копірайт зображення МІНОБОРОНИ УКРАЇНИ

За минувшие сутки на Донбассе погибли четверо украинских военных, еще двое получили ранения, сообщает штаб операции Объединенных сил.

Согласно информации, один военный погиб и один ранен во время боевых действий в районе Светлодарской дуги. "Там из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов враг обстрелял наши позиции у Светлодарска и Новозвановки", - говорится в сообщении штаба.

Напряженная ситуация и в районе населенного пункта Южное на Горловском направлении. Там во время обстрелов погибли еще двое военных, один получил ранения.

Продолжались бои и на донецком направлении, в районе населенных пунктов Марьинка, Верхнеторецкое и Авдеевка. "К сожалению, и здесь не обошлось без потерь. Один из защитников Авдеевки получил несовместимые с жизнью ранения", - сообщает штаб ООС.

Кроме того, согласно информации, продолжаются обстрелы жилых кварталов вблизи линии разграничения.

"В частности, 28 июня наблюдательная группа СЦКК задокументировала очередной факт обстрела населенного пункта. На этот раз поврежден частный сектор города Железного, Бахмутского района", - говорится в сообщении штаба на странице в Facebook.

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В результате взрыва мины во дворе частного дома двое гражданских получили осколочные ранения, их доставили в Торецкую районную больницу. В штабе добавили, что состояние их здоровья врачи оценивают как средней тяжести.

А 27 июня в районе проведения операции Объединенных сил погибли трое украинских военных, еще трое были ранены.

Боевики применили гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Тогда наибольшее количество обстрелов зафиксировали на Мариупольском направлении.

В связи с этой ситуацией украинская сторона заявила о нежелании противника способствовать деэскалации ситуации.

Ранее трехсторонняя контактная группа в Минске договорилась о прекращении огня с 1 июля в связи с началом жатвы.

Однако, опыт предыдущих таких договоренностей свидетельствует, что перемирие не соблюдаются.

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