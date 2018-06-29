Визиты к постоянному врачу снижают смертность - ученые

Копірайт зображення Getty Images Image caption Иметь постоянного врача полезно для здоровья

Пациенты, обращающиеся к одному и тому же врачу, имеют более низкий уровень смертности, утверждает исследование.

Исследователи Университета Эксетер (Англия) считают, что человеческий аспект медицинской практики является "потенциально спасительным", но им пренебрегают.

Анализ показал, что очень важно, когда пациенты видят именно "своего" врача и ходят к нему.

Постоянное ведение пациента одним врачом особенно полезно для пациентов с хроническими болезнями, длительными проблемами с психическим здоровьем и сложными потребностями.

Новые данные, которые опубликовало медицинское издание BMJ Open, базируются на результатах 22 исследований в различных странах, в том числе в Англии, Франции, США, Канаде и Южной Корее.

В 18 из них установили, что контакт с одним и тем же врачом в среднем в течение двух лет приводит к меньшему количеству смертей.

Исследователи считают, что непрерывность лечения имеет важное значение, а потому ему следует оказывать более высокий приоритет в системе здравоохранения.

"Лучшее общение"

Профессор Филипп Эванс из Эксетерского университета говорит: "Долгосрочное лечение происходит, когда пациент и врач постоянно встречаются и знакомы друг с другом".

"Это приводит к лучшему общению, удовлетворению пациента, соблюдению медицинских советов и уменьшению использования больничных услуг".

Денис Перейра Грей из медицинского центра в Эксетере, который также работал над исследованием, подчеркнул, что пациенты сами понимают, какой врач для них лучше.

"До сих пор предоставление возможности пациентам выбирать себе врача считалось вопросом удобства или вежливости", - считает он.

Однако теперь, по словам исследователя, речь идет о качестве медицины и о "вопросе жизни и смерти".

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